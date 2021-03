Arianna Mihajlovic, moglie Sinisa/ La volta che lo difese: “Non giudicatelo…”

Con Sinisa Mihajlovic tra i super-ospiti del Festival di Sanremo 2021 è pressoché certo che anche la moglie dell’allenatore del Bologna, Arianna Rapaccioni in Mihajlovic, seguirà con grande attenzione in particolare la puntata di oggi della kermesse all’Ariston. L’ex calciatore di Roma, Lazio e Inter, infatti, darà oggi vita ad un duetto sulle note di “Io vagabondo” dei Nomadi: comunque vada, anche se Sinisa ha già annunciato di non essere un cantante provetto, il serbo sa di poter cantare sull’amore indiscriminato della donna che gli ha regalato cinque figli: Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dusan. Una splendida famiglia, che ha portato Sinisa in tempi non sospetti a definirsi “un uomo fortunato“. Questo nonostante il periodo difficile della malattia, una leucemia che Sinisa è riuscito a sconfiggere anche grazie all’aiuto fondamentale della donna della sua vita.

Arianna Mihajlovic e Sinisa: un amore indistruttibile

Così come Mihajlovic è stato da calciatore un difensore arcigno (dotato di un sinistro magico), così Arianna è protettiva nei suoi confronti. Una prova del suo amore incondizionato è arrivata la scorsa estate, quando Sinisa, reduce dalle terapie per la leucemia, è stato a lungo criticato dagli utenti dei social per aver contratto il Covid, probabilmente per via di una condotta estiva troppo libertina. Arianna Mihajlovic, in quell’occasione, non è stata a guardare ed è intervenuta sul suo profilo Instagram pubblicando una foto insieme al marito, con annesso un commento sibillino: “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori“. Una storia, la loro, che va ormai avanti da molti anni: l’allenatore e l’ex showgirl (ha partecipato a programmi come Luna Park con Fabrizio Frizzi e Quelli che il calcio di Fabio Fazio) sono infatti sposati dal 1995 e ancora oggi sono la perfetta rappresentazione dell’amore.



