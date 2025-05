Arianna Montefiori è la moglie di Briga, il rapper nato musicalmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due sono legati da diversi anni e il 18 dicembre del 2021 anche deciso di fare il grande passo del matrimonio. Un grande amore quello nato tra il cantante – rapper e l’attrice – influencer che sono marito e moglie oramai da quasi 4 anni. Una bella famiglia con tanto di cane che hanno deciso di chiamare Baires e da cui non si separano mai. Ma come è nato l’amore tra Arianna e Briga? A rivelarlo è stata proprio l’attrice romana che ha conosciuto il rapper grazie allo zampino della sua migliore amica Diana del Bufalo. Proprio così l’attrice e comica ha fatto da Cupido permettendo ai due di incontrarsi, poi il resto è venuto da se.

“Il cupido di questa storia” – ha confessato Arianna – è la mia migliore amica, che era sicura della nostra affinità”. Diana del Bufalo, che aveva conosciuto Briga ad Amici, non ha mai avuto alcun dubbio sulle affinità tra i due così un giorno ha deciso di farli incontrare.

Il primo incontro tra Arianna Montefiori e Briga è stato durante una cena tra amici in comune. A rivelarlo è stata proprio l’attrice: “Diana del Bufalo ha organizzato una cena e io sono capitata vicino a Mattia, era un po’ imbarazzante”. Superato l’imbarazzo iniziale i due da quella sera hanno cominciato a frequentarsi ed approfondire la loro conoscenza che li h portati ad innamorare. Poi è arrivato il matrimonio con Diana Del Bufalo che non poteva non essere la damigella di Arianna. L’amore per Arianna è al centro della musica di Briga che proprio di recente, dopo un lunghissimo periodo di silenzio, è tornato alla musica con un nuovo singolo dal titolo “Vieni con me”.

Si tratta di una appassionata dedica d’amore alla moglie Arianna: un vero e proprio inno all’amore e all’importanza della condivisione. Ma chi è Arianna Montefiori? Classe 1994, Arianna è nata il 19 luglio a Roma ed è figlia di Luigi Montefiori, attore che si è fatto conoscere dal grande pubblico con il nome d’arte George Eastman. Seguendo gli insegnamenti del padre, Arianna oggi lavora come attrice dividendosi con successo tra serie tv e teatro.