Tutto su Arianna Montefiori

Arianna Montefiori, dal 18 dicembre 2021, è la moglie di Mattia Briga, il cantante che ha conquistato il grande successo partecipando ad Amici. Bellissima, Arianna Montefiori, esattamente come il marito, lavora nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare attrice, però, Arianna muove i primi passi come ballerina ma è con la partecipazione alle grandi fiction Rai che conquista il grande successo. In particolare, la popolarità arriva con Che Dio ci aiuti in cui interpreta Valentina Valpreda che riesce a cambiare vita trasferendosi nel convento di Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci.

Sul set di Che Dio ci aiuti, la Montefiori incontra anche molti attori che, ancora oggi, sono suoi amici. Tra tutti, è con Diana Del Bufalo che stringe il maggior rapporto e, ancora oggi, le due sono molto amiche ed è proprio grazie a Diana che la Montefiori conosce Briga.

Arianna Montefiori e Briga: un colpo di fulmine grazie a Diana Del Bufalo

Arianna Montefiori e Briga sono super uniti e innamorati come è facile dedurre guardando i loro contenuti social, ma come è nata la storia d’amore tra il cantante e l’attrice? A svelarlo, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, è stata proprio Arianna che, a Silvia Toffanin ha svelato quanto sia stato decisivo il ruolo dell’amica Diana Del Bufalo.

«Tra noi c’è stato il colpo di fulmine. La mia migliore amica, Diana Del Bufalo, ha fatto un po’ da Cupido e un giorno mi disse “Ma sai con chi saresti perfetta? Con Briga” e allora me lo presentò a una cena di gruppo. Siamo usciti da soli insieme, dopo esserci scritti per tre settimane». A svelare ulteriori dettagli è stato lo stesso Briga che, nella stessa intervista rilasciata a Verissimo, ha aggiunto: «Siccome mi piaceva tanto, durante un’altra cena di gruppo – dove c’erano quindi altre persone – le mandai un messaggio e le scrissi “Vorrei abbracciarti” e, quindi, ci siamo alzati e ci siamo abbracciati».

