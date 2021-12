Arianna Montefiori, chi è la moglie di Briga/ Un amore che fa sognare

Chi è Arianna Montefiori la moglie di Mattia Briga

I fedelissimi di “Amici” ricordano certamente Mattia Briga, meglio conosciuto solo come Briga, il rapper che era stato protagonista di battibecchi anche piuttosto accesi con Loredana Bertè nel corso del serale del talent show. Il giovane era però riuscito a instaurare un bel rapporto con Emma Marrone, la sua coach, che aveva apprezzato la sua capacità di uscire allo scoperto e di non avere paura di dire apertamente la sua opinione.

Nonostante qualche alto e basso di troppo nella sua carriera, il cantante ha raggiunto la serenità in amore e ora si prepara al grande passo. L’artista è infatti felice al fianco di Arianna Montefiori, attrice che ha ottenuto la popolarità grazie a “Che Dio ci aiuti”.

Arianna Montefiori: vita privata e carriera della signora Briga

Arianna Montefiori è una delle giovani attrici più apprezzate (è nata a Roma il 19 luglio 1994) e ha ottenuto il diploma in danza moderna e contemporanea. Oltre alla passione per il ballo, lei ha sempre avuto quella per la recitazione, che l’ha spinta a studiare per perfezionarsi presso il Teatro Azione di Roma.

Il primo ruolo importante per lei è arrivato nel 2017 in una delle serie Tv più popolari, “Che Dio ci aiuti“, dove vestiva i panni di Valentina. Successivamente è stata nel cast de “L’Isola di Pietro” al fianco di Gianni Morandi e de “Il Paradiso delle signore“.

La coppia ha festeggiato il primo anno insieme pochi giorni prima della fatidica proposta. Questo momento è stato suggellato con un post sy Instagram: “12 rose rosse trovate stamattina nel camerino – ha scritto lei -. Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportarmi in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”. Il ragazzo aveva risposto con una battuta: “Amore, finché mi fai vedere tutte le partite di Champions non vedo perché la nostra storia debba finire”.

