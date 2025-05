Arianna Montefiori, chi è l’attrice di Che Dio ci aiuti e L’Isola di Pietro

Nella puntata di questo sabato 3 maggio 2025 di Verissimo sono ospiti anche Arianna Montefiori e Briga. Marito e moglie racconteranno la loro storia d’amore a Silvia Toffanin, dal primo incontro nel 2019 grazie ad un’amica in comune Diana Del Bufalo, al fidanzamento al matrimonio avvenuto dopo due anni nel 2021. La coppia oggi è più unita ed affiatata che mai ed il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni molto tenere sull’attrice ma chi è Arianna Montefiori? Classe 1994, è romana ed è figlia del celebre attore di film western Luigi Montefiori, in arte George Eastman.

Luca Ferrante: “Matrimonio con Eleonora Di Miele? La proposta l’ho fatta”/ “La morte di Pietro Genuardi…”

Sin da piccola si appassiona all’arte proprio perché in casa respira l’aria del cinema e dell’arte e sin iscrive in una scuola di danza e si diploma in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma. In seguito si avvicina alla recitazione ed inizia a studiare al Teatro Azione di Roma nel 2016. Partecipa in diverse fiction sia Mediaset che Rai, come Don Matteo, con piccoli ruoli ed il successo vero e proprio arriva nel 2017 grazie al ruolo di Valentina Valpreda nella quarta stagione della serie televisiva di Rai 1, “Che Dio ci aiuti”, andata in onda in prima serata su Rai 1 e l’anno successivo è ritornata a ricoprire il ruolo della ribelle Valentina nella quinta stagione.



Come finisce Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni ultima puntata 8 maggio 2025/ Cristina e Pietro insieme?

Arianna Montefiori: dal successo con Il paradiso delle signore all’addio al set a causa del Covid

La carriera di Arianna Montefiori procede con successo, nel 2019 è Margherita Spanu, l’infermiera dell’Isola di Pietro, fiction di Canale5 con protagonista Gianni Morandi ma nel 2020 entra nel cast de Il paradiso delle signore nel ruolo di Laura Parisi, Venere del grande negozio milanese e Pasticcera. Il suo personaggio aveva un’importante storytelling stava iniziando una storia d’amore con uno dei protagonisti principali Salvo Amato (Emanuel Caserio) Tuttavia da un giorno all’altro il personaggio di Laura è sparito nel nulla dalla soap.



A rivelare che cos’è successo ed il perché dell’addio di Arianna Montefiori a Il paradiso delle signore è stata la stessa attrice qualche mese dopo rispondendo a degli ask su Instagram: “Il covid che ho preso un anno fa mi ha veramente buttata giù. Ho deciso di non ritornare più sul set perché ero davvero mentalmente e fisicamente provata. Non c’è l’avrei fatto a sostenere i ritmi di quella serie e se non riesco a dare il massimo nelle cose preferisco non farle. Dovevo darmi tempo. È stata una scelta difficile ma giusta.” Da allora l’attrice si è ampiamente dedicata alla carriera di influencer.

Quando finisce Il paradiso delle signore, slitta ancora il finale di stagione/ Anticipazioni ultime puntate

Arianna Montefiori vita privata: il marito Briga ed il malore del papà Luigi

Infine per quanto riguarda la vita privata di Arianna Montefiori, invece, il marito è il cantante Briga, vero nome Mattia Bellegrandi ed ex allievo di Amici. Nel 2021, invece, ha vissuto un dramma: il padre Luigi Montefiori meglio noto come George Eastman è stato colpito da un grave problema cardiaco, ad annunciarlo era stata la stessa attrice sui social: “Mio padre è una persona anziana e purtroppo ha avuto un grave problema cardiaco ed adesso è ricoverato in ospedale.” Successivamente per fortuna la situazione è migliorata e si è ristabilita.