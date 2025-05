Arianna Montefiori e Mattia Briga sono stati ospiti della trasmissione di Verissimo e da Silvia Toffanin si sono confidati con il pubblico dicendo come stanno vivendo la ricerca di un figlio. I due stanno insieme oramai da sei anni e si sono sposati nel 2021, diventando una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. A farli incontrare è stata Diana Del Bufalo, migliore amica di Arianna Montefiori, la quale ha fatto da Cupido per la coppia.

“Ma sai con chi saresti perfetta tu? Con Briga!”, le aveva detto la comica, e così i due si sono visti ad una cena: “Lui mi chiedeva sempre di vederci, ma io l’ho fatto aspettare e ho posticipato ad un giorno in cui c’era una cena di gruppo“, ha fatto sapere Arianna Montefiori. Ad accompagnarla, il cantante che ancora oggi è più innamorato che mai. Briga ha aggiunto di aver insistito molto per corteggiarla, e che dopo un abbraccio ad una cena è scattato il colpo di fulmine. Nonostante la scintilla che non si è mai spenta, Arianna Montefiori e l’artista stanno passando un periodo piuttosto difficile.

Mattia Briga e Arianna Montefiori: “Sta un po’ faticando…”

Oggi a Verissimo, Mattia Briga e la moglie Arianna Montefiori hanno raccontato a Silvia Toffanin di fare molta fatica nella ricerca di un figlio. Alla domanda della conduttrice hanno risposto così: “Non ti nascondo che sta un po’ faticando la situazione“, ha detto, aggiungendo che una cosa che solitamente accade in modo naturale, tra di loro non sta succedendo. Insomma, Arianna Montefiori purtroppo non riesce a rimanere incinta e ha confessato al pubblico che probabilmente lei e il marito dovranno affrontare un percorso alternativo. Ad ogni modo non si scoraggiano, anzi, l’attrice lancia un appello: “…va bene così, e vorrei che anche le altre coppie, le altre donne che provano questa cosa, non si sentissero in difetto o sentissero di non andare bene“. E noi le facciamo i nostri migliori auguri!