Arianna Mora fidanzata Giordano Mazzocchi?/ Dopo Nilufar Addati, arriva una modella!

Giordano Mazzocchi ha ritrovato il sorriso con una nuova fidanzata dopo quello che è successo con Nilufar Addati? Sembra proprio di sì e che al suo fianco ci sia una misteriosa brunetta di cui finalmente possiamo conoscere l’identità e alcuni particolari, Lei è Arianna Mora e possiamo ormai definirla come la fidanzata dell’ex corteggiatore, e scelta, di Nilufar Addati a Uomini e donne. Dopo gli avvistamenti sempre più frequenti, sembra che i due si siano dedicati addirittura un primo weekend di coppia documentato via Instagram che hanno fatto gridare al miracolo. Sembra che la relazione tra i due vada avanti da settimana fa e che finalmente siano pronti ad uscire alla luce del sole.

Arianna Mora fidanzata Giordano Mazzocchi? Le novità sull’ex corteggiatore di Nilufar Addati

Da settimane, ormai, gli avvistamenti di Giordano Mazzocchi e Arianna Mora si sono fatti sempre più frequenti e in molti si sono chiesti chi sia la giovane morettina e non solo. Al momento lei rimane chiusa nel suo guscio visto che si tiene lontana anche dai commenti e dalle foto che la vedono protagonista magari proprio per non incorrere in cose poco gradite o simili. Alla fine sembra proprio che Arianna Mora non appartiene al mondo dello spettacolo e che nella vita fa la parrucchiera ma lavora anche come modella. Secondo i fan Giordano ha fatto questa scelta proprio perché tra loro le cose sono adesso importanti visto che dalla fine della sua relazione con Nilufar Addati nessuno dei due ha mai messo in piazza i suoi sentimenti.

