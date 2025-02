Le tre figlie di Andrea Camilleri non hanno seguito le sue orme. Andreina, Elisabetta e Mariolina hanno deciso di intraprendere strade diverse da quella del papà, ma c’è una persona, in famiglia, che ama scrivere. Si tratta di Arianna Mortelliti, la nipote di Andrea Camilleri nonché figlia della sua primogenita, Andreina. Arianna è nata a Roma nel 1987 ed è laureata in scienze biologiche: lavora infatti a scuola come insegnante ma tra le sue passioni più grandi c’è proprio quella per la scrittura. Nel 2023 la giovane scrittrice ha pubblicato un libro edito da Mondadori, “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni”.

Come da recensione di Maurizio De Giovanni, il libro di Arianna Mortelliti è “un folgorante esordio, disincantato e ironico ma dolcissimo e accorato”. Secondo De Giovanni, poi, “il sangue ha le sue ragioni. E non mente mai”. Dunque, dal nonno, grandissimo scrittore contemporaneo venuto a mancare nel 2019, Arianna ha preso proprio il talento per la scrittura. L’autrice ha pubblicato anche un altro romanzo edito da Mondadori, “Quel fazzoletto color melanzana”. La giovane Arianna sul suo profilo Instagram si descrive così: “Insegno scienze e scrivo storie”. Le sue due grandi passioni si uniscono in una personalità unica.

Arianna Mortelliti sui social si mostra sempre sorridente e molto amante della vita. Nonostante sia nata e cresciuta a Roma, Arianna sembra molto legata anche alla Sicilia, la splendida isola di suo nonno Andrea Camilleri, alla quale lei, nonostante non vi abbia mai vissuto, spesso fa ritorno, per ritrovare parte del suo passato.

Il 17 luglio del 2024, in occasione dei cinque anni dalla scomparsa del nonno, Arianna Mortelliti gli ha dedicato queste parole: “5 anni che manchi, pur passeggiando nel nostro futuro”. Con il nonno, lo straordinario regista e scrittore che ha dato vita al Commissario Montalbano, Arianna aveva un rapporto splendido.

