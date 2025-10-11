Chi è Arianna Rapaccioni, mamma di Virginia Mihajlovic e moglie del compianto Sinisa: “Il nostro è stato un amore totale”

Dalla tv alla famiglia, Arianna Rapaccioni ha conosciuto i fasti del mondo dello spettacolo; un momento vissuto da protagonista negli anni novanta ma che ha poi deciso di mettere in un cassetto dei suoi ricordi per dedicarsi unicamente alla bellezza della sua famiglia. Nota per la sua storia d’amore con il compianto Sinisa Mihajlovic, ha iniziato nei panni di showgirl in un programma cult della televisione italiana: ‘Luna Park’. Pochi anni dopo quei primi squilli nello showbiz ha conosciuto proprio il compianto marito; era il ‘95 quando il suo sguardo ha incrociato quello dell’ex calciatore e allenatore e con il quale ha vissuto i momenti più emozionanti della sua vita.

Una famiglia ampia, 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Per loro Arianna Rapaccioni – moglie del compianto Sinisa Mihajlovic – ha messo da parte le ambizioni nel mondo dello spettacolo senza mai rinnegare la scelta, anzi. Il suo ruolo di madre, ma soprattutto di dolce metà, è stato fondamentale nei momenti nevralgici e dolorosi della malattia del compianto marito ed ex stella del calcio. “Il nostro è stato un grande amore, incontrarci è stata una fortuna reciproca”, parole che sono esempio di ciò che sono stati l’uno per l’altra.

Arianna Rapaccioni, l’amore eterno per Sinisa Mihajlovic: “Anche quando stava male mi diceva: ‘Come sei bella’…”

Arianna Rapaccioni – mamma di Virginia Mihajlovic che sarà ospite a Verissimo – proprio per i figli ha avuto sempre un pensiero speciale, soprattutto quando suo marito Sinisa Mihajlovic viveva i momenti più intensi alle prese con la malattia. “Voglio che i miei figli abbiano il suo carattere, che siano forti come lui”, raccontava l’ex volto della tv sottolineando come l’insegnamento del papà, prima e dopo la malattia, dovesse diventare un monito imprescindibile per la sua stessa famiglia. Un timbro sui valori della resilienza, dell’amore e della capacità di lottare insieme, uniti anche contro le difficoltà e le ingiustizie della vita.

“Il nostro è stato un amore totale, quello che tutti sognano”, raccontava Arianna Rapaccioni a proposito della sua storia d’amore con il compianto Sinisa Mihajlovic. “Certo, litigavamo; ma 5 minuti dopo facevamo subito pace”. Il calvario della malattia è stato ovviamente un momento particolarmente delicato dove però, a oggi, trae insegnamenti indelebili: “Lui mi ha dato la forza, non io a lui… E’ stato un leone fino alla fine, senza mai lamentarsi. Anche quando non stava bene mi diceva: ‘Come sei bella oggi’…”.