Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic e il dolore per la morte del marito: “Mi disse che aveva un solo rimpianto”

Ospite nella puntata di oggi di Storie al Bivio Show di Monica Setta, Arianna Rapaccioni ha ripercorso la sua storia d’amore con Sinisa Mihajlovic, ex calciatore ed allenatore, ed il dolore per la prematura morte a causa di una malattia, una leucemia mieloide acuta che non gli ha lasciato scampo. Durante la chiacchierata con Monica Setta, Arianna Rapaccioni ha ripercorso gli ultimi momenti vissuti fino alla morte di Sinisa Mihajlovic, il dolore che persiste immutato dopo tre anni e l’amore dei figli e dei nipoti che sono la sua ancora di salvezza.

Scendendo nel dettaglio, Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic ha ripercorso gli ultimi giorni di vita fino alla morte. Il momento peggiore fu l’ultimo ricovero quando era chiaro che ormai non ci fosse più nulla da fare, fecero un viaggio tra Bologna e Roma in cui nessuno dei due trovava il coraggio il parlare, un viaggio tristissimo in cui alla fine fu Sinisa a rompere il silenzio rivelandole qual era il suo rimpianto più grande: “Mi dispiace non vedere crescere i miei figli.” Arrivati in ospedale le condizioni dell’ex calciatore si sono fatte sempre più gravi e critiche e poco prima di morire l’ultimo pensiero fu per la moglie ed i figli, Arianna ha raccontato a Monica Setta che prima di morire gli lasciò la mano dolcemente ‘gli affidò’ i figli e i nipoti e poco dopo se ne andò.

Durante la chiacchierata con Monica Setta Storie al Bivio nella puntata di oggi 24 giugno 2025, Arianna ha ripercorso la storia d’amore con Sinisa. I due si sono conosciuti giovanissimi in un ristorante romano ed è stato un colpo di fulmine, da lì non si sono più lasciati. Entrambi volevano una famiglia numerosa, hanno avuto sei figli e sono loro che hanno dato la forza ad entrambi di non mollare durante la malattia. I primi sintomi della malattia Sinisa Mihajlovic li ha avvertiti nel 2019, una notte sentì un dolore fortissimo, andarono in ospedale e la diagnosi fu terribile leucemia mieloide acuta, una forma molto aggressiva che non gli ha lasciato scampo, Sinisa dopo aver affrontato le terapie e la malattia con forza e coraggio è morto nel 2020. “Dopo la sua morte ho avuto una reazione strana, fingevo una felicità inesistente.” ha confessato Arianna Rapaccioni.