Chi è Arianna Conzo, semifinalista di Sanremo Giovani 2024

Arianna Rozzo prosegue la sua corsa verso il Festival di Sanremo 2025 con il brano “J’Adore” che le ha permesso di arrivare alla finale di Sanremo Giovani 2024. La giovane cantante napoletana nella sua canzone racconta con irriverenza le difficoltà e le paure di chi vive a Napoli, ma lo fa con forza ed orgoglio di chi è nato nella città pia bella del mondo. “Il testo parla delle difficoltà e delle contraddizioni di vivere in una città come Napoli, dove la “fame è peggio del dolore” e la vita è una lotta quotidiana” – ha detto la giovane cantante che contro l’invidia e l’indifferenza delle persone risponde così “M’ ne fott’ proprio”. Essere a Sanremo Giovani 2024 è un sogno che si avvera per Arianna che dalle pagine di imusicfan.it ha raccontato: “all’inizio ero incredula, mi sono detta: “Oddio, davvero sta succedendo?”.

Chi è Grelmos con "Flashback", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ "Parla di una relazione tormentata"

Arrivare a Sanremo Giovani 2024 e conquistarsi l’accesso alla finale è un sogno ad occhi aperti per Arianna che si sta godendo questa esperienza al massimo. Non solo, la giovane non nasconde: “Sanremo è sempre stato un sogno per me, è un’icona della tradizione”.

Arianna Rozzo su Sanremo Giovani 2024: “È un’opportunità per noi giovani di portare la nostra energia”

La partecipazione di Arianna Rozzo con il brano “J’Adore” alla semifinale di Sanremo Giovani 2024 rappresenta per la giovane interprete una grandissima opportunità per far ascoltare la sua voce e non solo. Sul palco di Sanremo, infatti, Arianna è pronta a portare la sua visione del mondo consapevole che quel palcoscenico è da sempre aperto al cambiamento e all’evoluzione della musica. La scelta di presentare “J’Adore” non è stata del tutto casuale, visto che la cantante ha precisato: “parla di un tema profondo: la nostalgia per la terra d’origine e il senso di smarrimento in un ambiente nuovo”.

Tancredi con "Standing ovation", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ L'ex di Amici: "È una grande occasione"

La canzone ha sicuramente colpito per come, un tema così importante e profondo, è stato trattato e cantato con ironia visto che Arianna ha detto: “cerco sempre di danzare sui problemi”.