Arianna Talamona: “Mio marito Roberto è stato il primo a vedermi oltre la carrozzina”/ “La mia malattia…”

La presenza di Arianna Talamona a La Volta Buona è stata uno spot degno di nota per concetto di disabilità, un racconto che marca ulteriormente quanto sia importanti informarsi sul tema, educare, tenendo presente che i sogni sono sempre raggiungibili a prescindere dagli ostacoli. “La malattia non l’ho mai ‘scoperta’ veramente, trattandosi di una malattia ereditaria di fatto l’ho sempre saputo, ne ho sempre avuta la consapevolezza che poi cresce con te. Quando ero piccola ad esempio non capivo, mi chiedevo perchè fosse capitato a me, poi crescendo…”.

Arianna Talamona ha dunque introdotto il tema della malattia degenerativa che nel tempo ha limitato i suoi movimenti ma non di certo la grinta, la voglia di vivere e soprattutto l’ambizione di andare oltre le barriere sociali che soprattutto nel suo percorso adolescenziale erano più alte rispetto ad oggi. “Ho avuto la sfortuna di non trovare una classe particolarmente sensibile, però alla fine erano piccoli. Se li sto giustificando? Il fallimento nel mio caso è stata la scuola, gli insegnanti avrebbero dovuto intervenire e ti faccio un esempio: mi è capitato che mi rubassero la carrozzina per sfondare una porta e i docenti non presero provvedimenti particolari, solo una gridata, sarebbe stato utile anche un discorso educativo sul tema”. La campionessa paralimpica ha poi aggiunto: “Ad oggi sono contenta di dirti che secondo me le cose sono cambiate, forse sono stata sfortunata io; ora c’è più informazione sul tema”.

Arianna Talamona a La Volta Buona: “Avere un disabile in classe può essere una risorsa…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Arianna Talamona ha dunque sottolineato, restando nell’ambito scolastico, quanto possa essere importante oltre che utile condividere l’ambiente con una persona affetta da disabilità. “Può essere una risorsa, non una difficoltà. Parliamo di una persona che ha comunque il diritto di avere un’istruzione, di stare a contatto con gli altri”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista, Caterina Balivo ha incalzato Arianna Talamona anche a proposito della sua vita sentimentale. “La prima persona che mi ha vista oltre la carrozzina è poi diventato mio marito, Roberto”. La conduttrice le ha poi fatto un tenero regalo, mandando in onda un breve video con protagonista proprio suo marito. “Come faccio a stare insieme a lei è una cosa che mi hanno chiesto, io non so rispondere perchè io non ho mai visto alcun tipo di problematica. E’ un carrarmato, non si ferma davanti a nulla… Siamo complici e questo ci aiuta a superare le difficoltà”.

