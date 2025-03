Nella puntata di lunedì 10 marzo di Uomini e Donne abbiamo conosciuto Arianna Tumiotto, nuova dama del trono over che attualmente sta conoscendo il simpaticissimo Diego Di Fazio. I due sono usciti insieme e la donna ha definito la loro esterna come “surreale”. “E’ una bella donna“, ha spiegato il cavaliere, – dopo la temperatura è salita. Io sono molto fisico anche da quello capisco. Mi serve proprio”. Arianna Tumiotto è una bellissima donna e a quanto pare piuttosto benestante. Diego, infatti, ha ammesso di essere rimasto intimorito dopo aver scoperto che la dama abita in una bellissima zona di Roma.

Ma chi è Arianna Tumiotto? Scopriamo subito qualcosa in più su di lei. Romana, si occupa di medicina estetica e di chirurgia plastica. Come ha raccontato in centro studio ha tre figli, uno di 19 anni e due di 28 e 25. Quando si è presentata ha spiegato di volersi dare un’opportunità che in questi anni non ha mai avuto, quella di incontrare la persona giusta. Per ora, di lei non si sa molto ma sbirciando i suoi profili social sembra essere molto attenta all’aspetto fisico e una grandissima amante del mare. Riuscirà a conquistare il cuore di Diego?

Arianna Tumiotto e Diego Di Fazio a Uomini e Donne: “L’ho portata sul mio furgoncino”

Arianna Tumiotto e Diego Di Fazio sono usciti per la prima volta in questi giorni e l’esterna sembra essere andata molto bene. La donna ha spiegato di voler continuare a conoscerlo, dato che ha visto che lui è una bella persona, e lei in un uomo cerca proprio questo. I due hanno raccontato che l’esterna è stata surreale, dato che lui l’ha caricata sul suo furgoncino del lavoro per andare insieme a bere qualcosa. Gianni Sperti si è detto contentissimo per questa nuova conoscenza di Diego, che sin dall’inizio del programma ha conquistato la simpatia di tutti anche dopo la frequentazione con Sabrina Zago.