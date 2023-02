Chi è Ariete?/ Il successo e chi è l’ex fidanzata a cui ha dedicato “Mare di guai”…

Ariete: i successi e il messaggio dietro al suo look

Ariete, Arianna del Ciaccio, quattordicesima nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Mare di guai”, scritto a quattro mani con Calcutta e prodotto da Dardust, sarà ospite di Mara Venier a Domenica in. Ariete ha solo 21 anni e ha portato sul palco dell’Ariston un brano che racconta un pezzo della sua storia ma attraverso i suoi look “maschili” che nascondevano sempre dettagli importanti, ha voluto anche trasmettere un messaggio di apertura per la comunità Lgbtq+.

In merito al suo look di Sanremo, la cantante aveva dichiarato a Vanity Fair: “Nessun trucco eccessivo, nessun vestito o tacco a spillo. Per me è fondamentale portare su quel palco come sono io davvero. Per tanti sarà anti-convenzionale, invece vorrei che passasse che sono una pischella normalissima, a cui non piace vestirsi in quel modo, e va bene così”. “Mare di guai” di Ariete è piaciuto molto ma non ha ancora conquistato le vette di Spotify a differenza di altri brani della cantante come “L’ultima notte” che si è aggiudicato un doppio disco di platino ed è stato utilizzato come spot pubblicitario del “Cornetto Algida”. Seppur giovanissima, Ariete ha avuto anche molto successo dalle collaborazioni musicali con Madame, tra cui il brano “Cicatrici” che si è aggiudicato un disco d’oro.

Chi è l’ex fidanzata a cui Ariete ha dedicato “Mare di guai”?

La canzone “Mare di guai” di Ariete è dedicata all’ex fidanzata della cantante. Da sempre Ariete si definisce “Pansessuale” e fa anche attivismo sui social e durante i suoi concerti. A Vanity Fair lei stessa aveva dichiarato: “Il brano parla di una relazione finita. Nella canzone è come se io cercassi aiuto in questa persona, chiedendole di buttarsi con me nelle cose. Non è un brano che rinnega il mio passato, anzi. È quasi una lettera verso questa persona. Ibrano è nato nell’estate 2022, appena dopo la rottura. Gliel’ho fatto ascoltare, sa che è dedicato a lei”.

Ma l’ex fidanzata di Ariete chi è? Alcuni hanno ipotizzato che la canzone possa essere dedicata a Jenny De Nucci, che è stata la fidanzata della cantante fino al 2022. Jenny è un’influencer, è stata l’attrice di Un passo dal cielo, del reality “Il collegio” e del film Sempre più bello e Ancora più bello, non sappiamo se la canzone possa essere dedicata ad altre ex fidanzate della cantante ma la cosa certa è che nonostante Ariete e Jenny si fossero lasciate in buoni rapporti, l’attrice non voleva più essere associata a lei o taggata in vari post.











