Ariete: “A Sanremo la prima sera avevo un nodo in gola”/ “Mi è sparita la voce”

Ariete, una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2023 con “Mare di guai”, è intervenuta in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 19 febbraio 2023. La cantante ha asserito: “Devo dire la verità… Sanremo è stata una bella sfida, perché io vengo da tutt’altro. Sono partita in quarantena, quando tutti non facevano uscire niente. Ho registrato il mio primo EP con le cuffiette e con il telefono, perché non si poteva andare in studio. Vengo tanto dalla musica live e sono sempre stata una grande fan dei concerti”.

ARIETE: “LA PRIMA SERA A SANREMO 2023 HO AVUTO…”

A livello artistico, Ariete è “figlia dei piccoli palchi. La tv è stata una grande sfida, ma sono stata tanto contento di partecipare a Sanremo e ho un’opinione positiva. Essendo io una persona anche molto sulle mie, non pensavo di reagire con me. La prima sera che ho cantato è successa una cosa che non mi era mai capitata: ho avuto un nodo di catarro, che mi ha fatto sparire la voce nel primo ritornello. Fino a quando non ho ricantato due sere dopo, non sono proprio stata in pace con me stessa”.

