Ariete, chi è?/ Da X Factor al Concerto del Primo Maggio 2022: il percorso

Ariete spicca tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2022. La giovanissima dopo le fortune derivanti dall’esperienza ad X Factor è attualmente piuttosto ferma con l’obiettivo di elaborare un progetto ambizioso da lanciare nel prossimo autunno. Nonostante ciò continua ad essere particolarmente seguita e il suo pezzo più ascoltato continua ad essere L’ultima notte. Per quanto riguarda la vita privata, è stata lei stessa a parlare in più occasioni spiegando di essere fidanzata con una ragazza. Oltre a questa informazione non è possibile ottenere altri particolari; per quanto si sia espressa sul tema senza problemi preferisce comunque mantenere questa persona lontana dalla luce dei riflettori come forma di tutela.

Ariete nasce solo nel 2002 e nonostante i suoi 19 anni di età da quando ha trovato modo di affrontare il mondo della musica di petto ha dimostrato già grande personalità. Il vero trampolino di lancio per l’artista è stata sicuramente la partecipazione al talent show musicale targato sky, X Factor; nonostante non sia riuscita a guadagnarsi una posizione importante è arrivata dritta al cuore delle persone riscuotendo comunque un grande consenso, necessario per il successo del suo brano d’esordio, L’ultima notte. Attualmente è alle prese con diversi progetti ambiziosi pronti a metterla in evidenza nel panorama musicale italiano.

Ariete, il successo de L’ultima notte

L’ultima notte di Ariete è il pezzo attualmente più importante dal punto di vista del suo percorso artistico ancora piuttosto breve. Il brano è stato addirittura scelto come colonna sonora non solo della fortunata serie tv targata Netflix e intitolata Summertime ma anche della simpatica pubblicità del cornetto prodotto dalla Algida. Si tratta di fatto di un brano nostalgico come abbiamo imparato dall’esperienza dettata dalla musica di cui è protagonista la giovane artista. Il brano 18 anni è sicuramente il manifesto in questione di un ritmo sempre dedito a emozioni che trascinano.

Il brano in questione riflette su uno dei “dolori” più comuni nei giovani e cioè la fine dell’estate e quindi il ritorno alla vita normale. Per i ragazzi infatti l’estate è il momento dell’evasione, quello dove scoppiano i primi amori e in cui si stacca la testa dalle esperienze scolastiche. Si tratta dell’ultima serata, dell’ultimo falò, del saluto agli amici. Una passione che è destinata a rimanere per sempre dentro.

Ariete, ecco il video del singolo "L'ultima notte"













