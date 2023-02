Ariete con “Mare di guai” a Sanremo 2023/ Video, fregata dall’emozione ma…

A presentare Ariete (alias di Arianna del Ghiaccio), quinta artista ad esibirsi durante la prima serata del Festival Sanremo 2023, è l’attrice Elena Sofia Ricci, in qualità di ospite. La cantante si presenta alla sua prima esibizione, indossando come brand Marni, con una giacca lunga rossa in simil pelle, una camicia bianca e una collana con un cuore. Grande stupore da parte del pubblico per l’assenza del cappellino nell’outfit della cantante, un classico elemento di scena che da sempre la caratterizza. Ariete sorprende tutti all’Ariston, sfoggiando per la prima volta i suoi capelli.

Il brano portato in gara a Sanremo 2023 è intitolato “Mare di guai” e vede la firma del collega cantante Calcutta, riconoscibile già dai primi versi della canzone: una ballata dai toni contemporanei e a tratti malinconici, dedicata a una ragazza, volta a raccontare di una storia d’amore finita male, ma che osanna la forza della donna a reagire. Nel testo emerge una nota autobiografica, ovvero la rottura del fidanzamento della stessa ragazza con la sua fidanzata. La sonorità contemporanea, invece, è stata opera dell’artista Durdust.

La giovanissima cantante di Anzio appena ventenne esordisce alla sua prima e molto attesa partecipazione al Festival di Sanremo 2023 visibilmente emozionata.

Ariete, la prima esibizione di “Mare di guai”

Ariete è una cantante lontana dal mondo a volte tradizionale e classico del Festival di Sanremo, ma come insegna la storia del Festival, non sempre le classifiche significano piazzamenti negativi nell’andamento generale che segue la kermesse. Nonostante l’undicesimo posto nella prima classifica, la canzone “Mare di guai” si presta ad avere grande successo in radio e su Spotify e ci sarà sicuramente modo di ascoltarlo per molto tempo. La critica ha accolto positivamente la performance musicale della cantante, al suo debutto, essendo voce del panorama musicale delle ultime generazioni, nello specifico la generazione Z.

L’esibizione della prima serata è stata un po’ debole, a causa dell’emozione che traspariva dalla voce della cantante, che è sembrata inizialmente insicura e timida, ma che è riuscita a dimostrare ancora una volta la professionalità e il suo rispetto nella partecipazione al Festival. Quello che ci si augura è che la cantautrice possa affrontare con maggiore disinvoltura e sicurezza le prossime esibizioni, mettendo in luce tutte le sue potenzialità musicali. Nonostante l’esclusione dai primi cinque posti nella classifica della prima serata, Ariete avrà la possibilità grazie a questo Festival di farsi conoscere a un pubblico differente.

