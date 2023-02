Ariete ha un fidanzato o è single?/ “C’è una persona con cui sto bene, ma…”

Ariete, single o fidanzata? Vita privata nel mistero: “Tendo a totalizzare tutto, ma ora spazio alle cose davvero importanti”

La vita privata di Ariete intriga non poco i fan, che si domandano da tempo se sia fidanzata o single. Non è del tutto chiaro se ci sia una persona nella vita della cantante, che forse involontariamente – con alcune sue dichiarazioni sibilline – ha finito per alimentare ulteriormente il gossip sul proprio status sentimentale. “Voglio che i sedili della metro siano occupati, per ora, tutti dalle cose veramente importanti che sono me, la mia salute, mia madre, mio fratello e poi il mio lavoro e i miei amici”, ha detto nel corso di una intervista passata su Raiplay. La metro, dicevamo, menzionata nella canzone Pillole, con un posto lasciato vuoto, forse quello della sua ex.

“Ho scritto quella cosa perché è veramente così. Io e la mia ex, quando prendevamo la metro, ci mettevamo sempre all’ultimo vagone e lei si metteva sempre all’ultimo posto a destra e io accanto a lei con la gamba sopra la sua. Poi, quando quel giorno abbiamo litigato, io ero distrutta e quel posto era vuoto“, ha ammesso Ariete. Da quel momento, così, ha guardato alla sua situazione sentimentale in modo diverso, per certi versi con più maturità. “Anche se io sono una persona che tende tanto a totalizzare tutto quello che mi accade”, ha spiegato la giovane cantante.

Fidanzato Ariete esiste? Dice e non dice: “Sicuramente mi capita di stare bene con una persona”

Tornando alla domanda che assilla i suoi fan, una risposta secca sembra non esserci. Ariete è fidanzata o single? “Sicuramente mi è capitato tante volte di stare bene con una persona, tuttora sto tanto bene con una persona però, ora come ora, il viaggio in metro me lo faccio da sola”, ha detto recentemente la ragazza. Chissà, quindi, se nel corso delle ultime settimane le cose sono cambiate, di certo Ariete è sempre rimasta sul vago, ponendo l’attenzione – al limite – su quella che sarebbe una frequentazione in corso. Forse, dopo aver sofferto in passato, la giovane non si sente pronta a iniziare un’altra storia d’amore importante. Ma è anche vero che, come il detto insegna, al cuor non si comanda. Chissà se il suo è almeno tornato a battere…

