Ariete, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Terence Hill a Nancy Brilli che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per l’Ariete in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno dell’Ariete nelle previsioni per il nuovo anno. La domanda che attanaglia i nati sotto questo segno è la seguente: che cosa prevedono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro dell’Ariete? Per quanto riguarda l’amore, Paolo Fox sostiene che Marzo sarà un mese interessante per i nati sotto questo segno. Tornerà forte il desiderio, la passione e la voglia di amare. Chi ha chiuso una storia non farà retromarcia e finalmente guarderà al futuro. Anche il mese di agosto, in questo senso, potrebbe rivelarsi rovente e ricco di possibilità e nuovi amori. Nuove amicizie diventeranno qualcosa di più forte? Perché no. L’importante, però, sarà compiere scelte ponderate e non troppo di pancia.

NANCY BRILLI MALATTIA: TUMORE DELL'OVAIO ED ENDOMETRIOSI/ "Mio figlio? Un miracolo"

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 invita il segno dell’Ariete a credere nel proprio talento, ma soprattutto suggerisce di non farsi prendere dall’ansia della prestazione. Le scelte importanti, in questo senso, dovranno basarsi sul realismo e non sulla fretta. Da evitare la testardaggine, quindi non portare avanti progetti o lavori che si sono rivelati fallimentari. Per quanto riguarda la salute, il mese di febbraio e di luglio vengono indicati come mesi piuttosto faticosi, in cui sarà facile sentirsi “fuori di testa”. Una ritrovata energia è attesa invece per settembre. Per gli Ariete che hanno trascorso male gli ultimi due anni, sembra arrivare un periodo più rilassato e sereno. Ma attenzione alla schiena e alla testa.

FRANCESCO MANFREDI, FIGLIO NANCY BRILLI/ "Molto equilibrato, più di me alla sua età"

Ariete, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Per quanto riguarda Terence Hill, nato sotto il segno dell’Ariete, è stato l’anno di un addio doloroso, l’addio alla serie tv Don Matteo. Un addio che ha addolorato più i fan che il mitico attore, che si è preso del tempo per se stesso e della sua famiglia. Ed ora, con le pile ricaricate, si appresta a tornare in pista più forte che mai. Un anno tutto sommato positivo, no?

Massimo Ghini e Luca Manfredi ex mariti Nancy Brilli/ E Roy De Vita? "Delusa per..."

Il 2021 si chiude invece con un forte trauma per l’attrice Nancy Brilli, sconvolta dalla morte improvvisa della regista Lina Wertmüller, a cui era molto legata. “E’ stata una pioniera. E’ stata forte, fortissima, quando nessuna lo era… in Italia all’epoca non lo era nessuno, nel resto del mondo pochissime”. La sua scomparsa ha segnato un grande dolore per l’attrice, ma con il 2022 il peggio dovrebbe essere alle spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA