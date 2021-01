Ariete, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Si deve recuperare la fiducia e…

Ariete, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

L‘oroscopo di Paolo Fox del 2021 ci porta ad analizzare il nuovo anno dell’Ariete. Già da febbraio concentrazione di pianeti interessanti in un segno amico, si deve recuperare fiducia ma questo lo si farà senza dubbio perché il segno è forte e in grado di rialzarsi. Si deve dare spazio a nuovi progetti, quest’anno può portare qualche risorsa in più. Per le relazioni, soprattutto per chi è rimasto solo, la primavera potrebbe essere risolutiva. Questo è un 2021 di sblocchi, ci si troverà di fronte a delle novità e a una grande fiducia. Si può contare su una grande fiducia.

Paolo Fox, Amore: inizio difficile, poi…

Secondo l’oroscopo Paolo Fox si inizia con qualche difficoltà nel mese di gennaio, ma da febbraio a maggio si potrà vivere qualcosa di molto interessante. Dopo una piccola pausa di riflessione a giugno si tornerà a volare il mese seguente. Purtroppo però l’anno andrà in calando con ottobre mese migliore, oltre luglio, della seconda parte di 2021 e i mesi successivi in grande difficoltà. Dicembre sarà il mese più negativo sotto questo punto di vista. La condizione critica di giugno è dovuta anche a un giugno molto negativo dal punto di vista degli incontri.

Paolo Fox, Lavoro: un crescendo costante

Lavoro: lo stesso andamento si rispecchierà anche dal punto di vista professionale. Se il mese di gennaio sarà il più complicato, ci sarà un crescendo subito dopo. A differenza dell’amore però al calo di giugno, cosa in comune nei due settori, ci sarà una ripresa che vedrà il segno finire in crescendo negli ultimi tre mesi dell’anno. Forse anche per i tanti impegni sul lavoro ci sarà qualcosa da lasciarsi indietro per quanto riguarda invece i sentimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA