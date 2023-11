Ariete spiazza: “Amici? Ecco perché ho detto no”/ “Contattata da Rudy Zerbi per partecipare”

Ariete: “Ecco perché ho detto no ad Amici”

Ariete grazie alla sua partecipazione nell’ultimo Festival di Sanremo guidato da Amadeus ha ottenuto un amplio riconoscimento, venendo alla ribalta. La giovane cantautrice ha conquistato critica e pubblico e si sta imponendo nel coro delle giovani voci cantautoriali del nostro panorama musicale. E ripercorrendo la sua ancora giovane carriera in un’intervista concessa a Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT, la giovane cantautrice ha rivelato un retroscena inedito su Amici, anni fa è stata contattata da Rudy Zerbi per partecipare al talent di Canale5 ideato e condotto da Maria De Filippi ma ha detto di no.

Ariete ha rifiutato Amici (l’edizione sarebbe stata quella del 2021) e, nel corso dell’intervista alla fonte sopracitata, ha spiegato meglio come si sono svolti i fatti e soprattutto perché ha deciso di non partecipare al talent di Canale5. La cantante ha spiegato che per lei Rudy Zerbi è un grandissimo talent scout e conduttore e nel 2020 contattò il suo ufficio stampa per chiederle se avesse voglia di partecipare ad Amici. Ariete però ha rifiutato ed ha spiegato anche il perché: “Sarebbe stato Amici 2021, ovvero nell’edizione con Sangiovanni e Giulia Stabile. Io però quell’anno dissi di no, perché il mondo dei talent non fa troppo per me…”

Ariete, rivela un curioso retroscena: “Rudy Zerbi mi ha detto che ho fatto bene”

Ariete dalla sua scelta di dire di no ad Amici sono passati due anni in cui per lei le soddisfazioni professionali non sono mancate. Sempre nel corso dell’intervista a Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT, ha poi confessato come ha reagito Rudy Zerbi al suo rifiuto di partecipare nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: “Ho preferito un percorso artistico tutto mio e, alla fine, ne ho riparlato con Rudy e lui mi ha detto che ho fatto bene e che era contento così.”

Ariete ha terminato la sua intervista rivelando anche un altro curioso retroscena: ha rifiutato Amici ma ha partecipato ai provini per X Factor. In quell’occasione, però, non fu scelta ma non ci rimase per nulla male convinta che prima o poi avrebbe fatto vedere a tutti di che pasta fosse fatta e c’è riuscita. Il suo nome, infatti, circola tra i possibili cantanti in gara a Sanremo 2024, la kermesse più famosa del nostro Paese.

