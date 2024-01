Ariete, Toro e Gemelli: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Amore, lavoro e salute…

Ariete, Toro e Gemelli, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni in amore

Cosa prevede Paolo Fox per la settimana che va dal 2 al 7 gennaio 2023 per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli? Come andrà l’amore, il lavoro e la salute in questi primi giorni del 2023 per i primi tre segni dello zodiaco? A svelarlo è proprio Paolo Fox nelle previsioni riportate dal Corriere della sera secondo cui l’Ariete, in amore, cerca garanzie per il 2024 di fronte ad un sentimento importante che l’ha travolto. I cuori solitari, invece, hanno poca fiducia nell’amore ma le stelle, per il futuro prossimo, prevedono delle piacevoli sorprese. Le coppie in crisi che hanno vissuto un momento di difficoltà hanno finalmente la spinta giusta per superare qualsiasi ostilità.

Situazione effervescente e a tratti passionale quella che si appresta a vivere in amore il Toro. Chi è single o vive un rapporto che non lo soddisfa più dovrebbe dare una svolta alla propria vita guardandosi intorno. Chi spera di recuperare una relazione in crisi ha finalmente il favore delle stelle per farlo. Per quanto riguarda i Gemelli, invece, la situazione è abbastanza piatta e per ravvivare la situazione sentimentale ci vorrebbe una scossa. Chi sta vivendo da tempo una storia dovrebbe trovare il modo per ravvivare il rapporto.

Ariete, Toro e Gemelli, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per il lavoro

Nessun problema da registrare per il lavoro dei nati sotto il segno dell‘Ariete secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox. Tuttavia, i nati del segno sono piuttosto agitati e ciò si ripercuote anche sulla sfera professionale. Possibili riscontri economici e una grande dose di creatività da sfruttare nel proprio lavoro. Cosa devono aspettarsi, invece nella sfera professionale i nati sotto il segno del Toro? Dopo un certo nervosismo respirato a dicembre, il Toro ha bisogno di ritrovare un po’ di serenità anche sul lavoro. Tutto ciò che riuscite a fare in questo periodo sarà importante per il futuro.

Secondo le stelle, invece, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno alle prese con un aumento delle responsabilità. Per molti, si tratterà di una vera e propria scelta perché i gemelli sono abituati a non stare mai fermi. Chi ha un’attività, avrà la possibilità di fare un passo in avanti.

Ariete, Toro e Gemelli, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per la salute

Il nuovo anno, per l’Ariete, si è aperto con una buona dose di energia che conserva, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox anche in questa settimana. Il problema dei nati sotto il segno dell’ariete resta la fretta. Da registrare piccoli fastidi, tutti facilmente risolvibili.

Qualche piccolo fastidio per i nati sotto il segno del Toro che potrebbe accusare disturbi ai piedi e alle gambe che potrebbero richiedere la consultazione di un medico. La forma fisica, tuttavia, è in ripresa. Infine, i Gemelli possono contare su una grande forza fisica. Unico problema: la pelle che dev’essere protetta dal freddo.











