Ariete, toro, gemelli e cancro: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I Fatti Vostri/ Attenzione ai soldi per…

Ariete, toro, gemelli e cancro: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio: cosa prevedono le stelle

Come ogni giorno, per gli appassionati dell’oroscopo, torna puntuale l’appuntamento con l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox che, nella puntata de I fatti vostri del 3 gennaio, ha svelato cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, gemelli e cancro. Attraverso la sua classifica con cui attribuisce un numero esatto di stelle ad ogni segno, l’astrologo più famoso della televisione italiana dà consigli su come affrontare la giornata e reagire di fronte ad eventuali problemi sentimentali, lavorativi o di salute.

Sagittario, capricorno, acquario e pesci: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I fatti Vostri/ Tensioni per...

Nella speciale classifica di Fox troviamo il Toro in fondo alla classifica, precisamente all’undicesima posizione; il cancro all’ottavo posto mentre l‘ariete occupa il quinto posto della classifica e i gemelli si trovano sul podio in terza posizione ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Ariete e toro, previsioni oroscopo 3 gennaio Paolo Fox: attenzione ai conti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 3 gennaio di Paolo Fox, il Toro, deve fare i conti con qualche contenzioso in sospeso. Attenzione alle bollette e ai conti. E’ probabile che sia sfuggito qualcosa o che ci siano stati più spese del dovuto. La tensione è alta ma Giove nel segno indica che siete voi a decidere cosa fare. Se avete voglia di cambiare agite senza indugi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I Fatti Vostri/ Recupero per...

L’impeto non manca ai nati sotto il segno dell‘Ariete. Il consiglio di Paolo Fox è trasformare questa potenza in qualcosa di concreto sia in amore che nel lavoro. Se volete programmare o progettare nelle prossime settimane, è importante non fermarsi. Le prime settimane di gennaio sono molte importante per i nati del segno.

Gemelli e Cancro, previsioni oroscopo 3 gennaio Paolo Fox: occhio al passato.

Stando alle previsioni dell’oroscopo del 3 gennaio 2024 di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Cancro devono fare i conti con il passato perché se il passato è ancora molto presente si rischia di non godersi il futuro. E’ molto difficile che una persona del cancro dimentichi la famiglia o il primo amore. Ciò è bello perché nel passato ci sono le fondamenta ma attenzione a non rimanere fermi a ciò che è stato vissuto soprattutto in amore. Bisogna voltare pagina.

Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, salute e amore

Il cielo regala qualche gioia in più ai nati sotto il segno dei Gemelli e la capacità di stare accanto all’altro in maniera positiva e anche l’amore più essere alle porte. Novità ed emozioni grandi nel weekend.











© RIPRODUZIONE RISERVATA