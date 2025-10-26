Arisa torna a raccontarsi a Verissimo: l'amore e il rapporto con i genitori

Arisa ha fatto tappa nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, la cantante si è raccontata tra carriera e vita privata: “E’ un bel momento, sto lavorando tanto. Crescendo ho capito tante cose, quando diventi donna è più facile capire anche le difficoltà che hanno le donne. Capire che c’è bisogno di una guida che non sono io, abbiamo bisogno di sentirci forti e darci forza l’una con l’altra. Io chiedo consigli a tutte le persone che ho vicino, i miei genitori non vogliono sapere tanto, meno gli racconto meglio è, subiscono tanto il mio stato d’animo, quando sono preoccupata loro sono disperati, magari agli amici e alle amiche, persone che lavorano con me.

Sono sempre stata molto sensibile, ho ereditato questa cosa da mia madre, a volte vorrei anestetizzarmi di più. Le delusioni mi fanno male, quando rimango delusa ci metto un po’ per riprendermi, sono stata delusa un po’ da tutto, prima le amicizie, poi di più qualche amore, lì conta tanto l’aspettativa. Io ho vissuto delle storie bellissime che comunque mi hanno dato qualcosa, quando inizio una storia è normale che io pensi che sia per sempre, non penso di vivere un periodo. Adesso sono da sola, c’è sempre qualcosa dentro che bolle in pentola, un sentimento, un pensiero particolare, una persona a cui pensi più delle altre, c’è anche adesso però l’amore non basta” ha detto la cantante nel salotto di Canale Cinque.

Arisa a Verissimo: “Il rapporto con Simona Ventura”

La cantante lucana è tornata a parlare nel salotto di Silvia Toffanin anche del rapporto con con Simona Ventura, con la quale ebbe una dura litigata in tv:

“Io adoro Simona Ventura, quello fu un momento in cui ero molto agitata. Mi sono sfogata con la persona che in realtà era più vicina a me, succede di essere vulnerabili. Ancora oggi le chiedo scusa e gliel’ho chiesto un milione di volte, è una persona tutta d’un pezzo, non fa pettegolezzi”.