Arisa alla ricerca dell’amore “sono scappata tante volte”/ “Vorrei una persona che…”

Arisa e l’amore: “Sono scappata tante volte perché…“

Reduce da un’edizione trionfale ad Amici, Arisa si racconta al settimanale Oggi e apre il suo cuore, parlando anche di amore. La cantante, nonché insegnante di canto nella scuola di Maria De Filippi, è alla ricerca dell’uomo ideale, la sua dolce metà, ma ammette di avere difficoltà a trovare qualcuno con cui condividere un percorso di vita insieme: “Sono scappata tante volte perché non mi sentivo all’altezza, oppure pretendevo di essere amata come volevo io, ma le persone ti amano come possono. Accettare questa cosa è sinonimo di crescita. A 40 anni l’ho accettato“.

Amici 23, Arisa e Raimondo Todaro fuori dal cast/ I sostituti sono graditi ritorni

Dopo il flirt con Vito Coppola, suo partner di danza a Ballando con le stelle e con il quale ha vinto il dance show di Milly Carlucci nel 2021, Arisa non avrebbe approfondito una conoscenza con nessun altro. E ha espresso il suo desiderio in amore, concludendo con una nota di ironia: “Vorrei una cosa bella, semplice, reciproca, con una persona che abbia voglia di costruire qualcosa insieme. Se continuo con queste pretese rimarrò zitella a vita“.

Arisa/ L'esperienza ad Amici 22 con Wax, la carriera e gli amori della cantante

Arisa: il suo desiderio in musica e il futuro in bilico ad Amici

Non solo amore, ma anche i progetti futuri e i suoi sogni in musica. Arisa ha brevemente parlato del suo desiderio più grande: quello di portare la sua musica in tutto il mondo, farsi conoscere al grande pubblico ed ampliare i propri orizzonti artistici. “Ho voglia di cantare e vorrei farlo in tutto il mondo. Questo è il desiderio più grande che ho. Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all’estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico“, ha affermato al settimanale.

Arisa lascia Amici 22/ Il post sembra un addio: "Ci sono cose che quando finiscono.."

Al momento il suo futuro professionale è piuttosto incerto. Se la sua carriera in musica non smetterà mai (è da poco uscito il suo ultimo singolo, Non vado via), è decisamente più nebuloso il suo futuro in televisione. La riconferma ad Amici anche per la prossima edizione non è cosa certa, anzi, si vocifera che la cantante possa presto abbandonare la cattedra del talent, così come Raimondo Todaro. Trattasi al momento di mere indiscrezioni, nulla è ancora ufficiale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA