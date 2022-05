Arisa, altro che crisi con Vito Coppola/ Convivenza e spesa al mercato per…

Arisa e Vito Coppola, nessuna crisi per la coppia

Negli scorsi giorni, un’indiscrezione dava in crisi Arisa e Vito Coppola che, dopo essersi conosciuti a Ballando con le stelle, hanno cominciato a frequentarsi diventando una vera coppia. A smentire, tuttavia, le voci su una presunta crisi tra il ballerino e la cantante è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dall’11 maggio, dedica un servizio ad Arisa che è stata pizzicata in quel di Milano mentre è intenta a fare la spesa mostrandosi serena e sorridente nei panni di casalinga.

Arisa e Vito Coppola in crisi?/ "Divisi e in pausa di riflessione": l'idiscrezione!

Le foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini sono state scattate al mercato di Nolo intenta a fare compere serena e sorridente. Con un look casual, Arisa si diverte calandosi nei panni di casalinga, pronta a rientrare a casa per occuparsi della casa e della preparazione dei pasti.

Arisa e Vito Coppola, progetti di convivenza continuano

“Smentite le voci di una crisi con il ballerino Vito Coppola” – scrive Chi dedicando il servizio ad Arisa che “torna a progettare la convivenza. E in vista di una vita insieme, vuole essere non solo sexy, ma anche una casalinga perfetta che sa scegliere al mercato le migliori primizie con cui cucinare piatti golosi”, si legge ancora sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Arisa e Vito Coppola pronti alla convivenza/ "Stanno cercando il loro nido d'amore"

Per Arisa, dunque, è un momento magico sia professionalmente che sentimentalmente. Vito Coppola, dunque, è il principe azzurro che la cantante stava aspettando? In attesa di scoprirlo, si gode la storia che sta facendo sognare anche tutti i suoi fan che la seguono sempre con tantissimo amore.

LEGGI ANCHE:

Arisa e Rocco Siffredi insieme: progetto a luci rosse in arrivo?/ Per ora risate e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA