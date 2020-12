Arisa/ “Amici? Ci ho provato a 16 anni. Era scritto nel destino”

Arisa è tra gli ospiti della nuova puntata di “Qui e adesso“, lo show condotto da Massimo Ranieri in prima serata su Rai3. La cantante de “La notte” torna a cantare dopo aver accettato una nuova importante sfida: quella di ricoprire il ruolo di professore di canto nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. In realtà il destino di Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, era legato alla scuola musicale più seguita del piccolo schermo visto che in passato l’interprete ha cercato di entrarci senza però riuscire a superare i provini. A raccontarlo è stata proprio lei dalle pagine del settimanale Chi: “ci avevo provato da piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa”. Se il provino come cantante non è andato bene, quest’anno Arisa ci è entrata nella scuola di Amici ma da cantante affermata e nel difficile ruolo di insegnante. Un ruolo che ha accettato con grande entusiasmo: “mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei”.

Arisa: “Maria De Filippi? Gli voglio tanto bene”

L’esperienza di Amici di Maria De Filippi per Arisa è davvero una grandissima occasione. Nel ruolo di docente però l’interprete di “Sincerità” non nasconde il suo grande affetto per la padrona di casa a cui ha dedicato parole di grandissima stima: “Maria non ha bisogno della forza per farsi rispettare. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Maria mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto”. La cantante però, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, parlando proprio di quesa nuova esperienza come insegnante ha dichiarato: “sapete bene che non riesco a nascondere il mio stato d’animo, mi si legge in faccia. Ecco, questa esperienza mi sta dando lo stesso entusiasmo degli alunni entrati nella scuola”. Anche a Sorrisi ha raccontato dei suoi tentativi di entrare nel talent come cantante: “sì, due volte. La prima ero giovanissima e non andò per niente bene, quella successiva fui vicina a ottenere il banco ma passarono al posto mio Antonino Spadaccino e Maddalena Sorrentino. Forse non ero pronta”. Oggi ad Amici di Maria De Filippi Arisa ci è arrivata come professoressa di canto, ma non nasconde: “io sono un’interprete che sente di dover imparare tanto, e quando si insegna si può apparire saccenti. Ho trovato un compromesso: trasferirò ai ragazzi quello che so, ma senza mai fare quella con la verità in tasca”.



