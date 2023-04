Arisa attacca Lorella Cuccarini, lite ad Amici 2023/ La strategia del duetto scatena il caos

Arisa attacca Lorella Cuccarini, lite ad Amici 2023 per il duetto di Cricca e Angelina

Scoppia la prima polemica del quarto serale di Amici 2023 alla fine della prima manche della serata, quando Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si giocano il punto decisivo con un duetto. Cricca si è appena esibito nella seconda sfida, perdendo contro Wax, ma la Cuccarini decide di schierarlo nuovamente, questa volta però in duetto con Angelina sulle note di ‘My heart will go on’.

La strategia di Lorella Cuccarini non va però giù ad Arisa, che fa notare come la squadra avversaria, quando si tratti di Cricca, schieri spesso il duetto con Angelina, che conquista quasi sempre il punto. “Forse non hai fiducia nel tuo allievo, visto che schieri sempre Angelina al fianco di Cricca”, punge allora Arisa, continuando “Io preferirei sentire Cricca da solo, senza Angelina tutte queste volte.”

Lorella Cuccarini, la strategia del duetto è vincente al serale di Amici 22: Arisa sbotta!

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini fanno notare che tutti sono liberi di schierare i duetti quando e quante volte vogliono, rimandando dunque la polemica al mittente: “Quando avrete voi il pallino, sceglierete cosa fare. Noi agiamo come meglio crediamo!” Gli animi si infiammano, soprattutto tra Arisa e Lorella: “Tesoro bello, però ci devi anche stare ad un certo punto! Accetta! Io non mi sono mai permessa di mettere in discussione le tue scelte. Questo è uno spettacolo!” tuona la Cuccarini. Alla fine la loro strategia premia: è proprio Cricca in duetto con Angelina a vincere punto e manche.

