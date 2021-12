Arisa bacia Vito Coppola/ “Gielo ha proprio strappato”, Mussolini li becca e…

Arisa strappa un bacio a Vito Coppola durante la finale di Ballando con le Stelle 2021. Al termine dell’esibizione, la cantante e il suo insegnante si scambiano uno sguardo intensissimo e con le labbra, quasi, si sfiorano. Il replay sembra non svelare alcun bacio, in un primo momento, ma poi Alessandra Mussolini dice di averli pizzicati e colti sul fatto. Le immagini confermano. “Lei non sapeva se darglielo o no e poi gli ha proprio strappato un bacio. Loro sono una coppia vera”, dice convinta l’opinionista di Milly Carlucci. Arisa sorride e non nasconde un pizzico di imbarazzo. Ormai il feeling speciale col suo maestro è innegabile.

Arisa "Sono in crisi"/ Cosa succede a poco dalla finale di Ballando con le Stelle?

Arisa e Vito Coppola, bacio “rubato” dalla cantante anche nella puntata di finale

I loro sorrisi si intrecciano per tutta l’esibizione e alla fine Arisa “strappa” il bacio al suo insegnante Vito Coppola. Che sarà di loro dopo l’avventura a Ballando con le Stelle 2021? Non è dato saperlo. Certo è che, almeno in pista da ballo, i due hanno mostrato una grande sintonia ed un’attrazione incontenibile. Occhi a cuori sui social da parte dei fan, che sperano in un lieto fine per la coppia nata nel programma di Milly Carlucci.

