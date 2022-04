Arisa: “Ballare con Vito Coppola? Potrei avere problemi intestinali”/ Il gelo a Il Cantante Mascherato, poi..

Il cantante mascherato 2022 che ha decretato la vittoria della Volpe sotto la cui maschera si nascondeva Paolo Conticini, ha regalato anche momenti di gossip. Complice la presenza in giuria di Arisa accanto a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna, gli esperti di cronaca rosa hanno provato a scoprire dettagli della storia tra la cantante e Vito Coppola. Dopo aver fatto coppia fissa a Ballando con le stelle 2021 emozionando il pubblico con le loro esibizioni e portando a casa la vittoria, Arisa e Vito Coppola si sono ritrovati a lavorare accanto anche a Il cantante mascherato.

I due, ormai, non si nascondono più e sempre più spesso si mostrano insieme sui social e per le strade della capitale come hanno recentemente mostrato alcune foto pubblicate dal settimanale Chi. Nel corso della finalissima, così, Milly Carlucci ha provato a regalare al proprio pubblico un momento emozionante chiedendo ad Arisa di ballare proprio con Vito Coppola, ma la risposta della cantante ha spiazzato tutti.

Arisa e Vito Coppola: il ballo insieme dopo le scuse della cantante

Tra un’esibizione e l’altra delle maschere protagonista della finale de Il cantante mascherato 2022, Milly Carlucci ha chiesto ad Arisa di regalare un momento danzante al pubblico esibendosi sul palco insieme a Vito Coppola. La cantante, tuttavia, si è mostrata titubante di fronte alla richiesta della conduttrice. Di fronte all’insistenza della stessa Milly, ma anche degli altri giudici, in primis Caterina Balivo, Arisa ha risposto: “E se avessi problemi intestinali?”.

Arisa, poi, cambia idea e decide di accontentare non solo la Carlucci, ma anche il suo pubblico esibendosi sul palco in un ballo con Vito Coppola. Il video dell’esibizione, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Raiuno ha scatenato immediatamente l’entusiasmo dei fan.

