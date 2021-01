Arisa/ “Basta con il bisturi, oggi libera! Yoga, meditazione e con Andrea Di Carlo…”

Arisa è pronta a fare ritorno sul palco dell’Ariston in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2021 e lo fa questa volta con una nuova consapevolezza. Per lei si tratta della settima volta da concorrente dopo averlo anche co-condotto con Carlo Conti nel 2015. Nelle prossime settimane Arisa dovrà districarsi tra gli impegni nel ruolo di insegnante di Amici e la sua partecipazione a Sanremo con la canzone “Potevi fare di più”, scritta da Gigi D’Alessio. In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, l’artista ha spiegato i suoi tanti capitoli della sua carriera, aperti e subito dopo chiusi, motivandoli con la ricerca della libertà: “A lungo non mi sono sentita libera di esprimermi per quella che sono veramente”, ha commentato.

Nonostante il successo c’era qualcosa non andava per il verso desiderato e questo ha portato anche ad un confronto acceso con i discografici: “Io non sono mai stata una calcolatrice: ho sempre fatto le cose per passione, senza badare alle logiche. Alla fine ho trovato il coraggio di prendere in mano la mia carriera. Ora per Arisa scelgo io cosa è bene e cosa non lo è”. Chiaramente la sua impulsività ha avuto spesso delle conseguenze ma, ammette Arisa, “oggi ho imparato ad essere più leggera”.

ARISA E LA RELAZIONE CON IL MANAGER ANDREA DI CARLO

Oggi, a 38 anni, Arisa ha ammesso di sentirsi molto più “leggera”. In passato non ha negato di essere stata “troppo presa da ansie, preoccupazioni e insoddisfazioni. Ora prendo quello che viene”. Ritenendosi una donna più matura, la “nuova” Arisa ha svelato di essersi avvicinata allo yoga ed alla meditazione: “forse è ciò che mi ha aiutata a trovare l’equilibrio”. Ed ha deciso anche di chiudere con il botulino: “Ho ceduto al bisturi perché non mi piacevo. Ma non è stato d’aiuto. Mi rasavo i capelli, cambiavo look. Poi alla fine ho capito”. Esattamente ha compreso che “Non mi piacevo perché non mi riconoscevo. Ora ho sciolto tutto: sono tornata al mio vero volto”. Parlando di Maria De Filippi per la quale oggi lavora ad Amici, la cantante l’ha definita “Rockstar”. Con la Caselli si è trattato, dice, di “una separazione consensuale”. Adesso si prepara ad approdare all’Ariston con un brano scritto per lei da Gigi D’Alessio. Una canzone che parla di libertà, non a caso, con protagonista “una donna che fugge da una relazione tossica”. Ora, a tal proposito, ha una storia con il manager Andrea Di Carlo ed in tanti potrebbero accusarla di favoritismo. Lei però replica: “Io faccio la cantante: è più probabile che frequenti una persona dell’ambiente. Che parlino, le malelingue”. Ad Andrea dedica parole importanti e non esclude matrimonio o figli: “Andrea è speciale: sono pronta a prendere tutto quello che verrà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA