Arisa: “Calendario nuda? Forse sì”/ “Non vedo la nudità in maniera morbosa”

Arisa potrebbe regalare ai suoi fans un calendario in cui si mostra senza veli. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante che, ospite della puntata del programma “Da noi a ruota libera” del 27 dicembre, parlando del rapporto con il proprio corpo, non ha escluso di poter posare davanti all’obiettivo del fotografo senza nulla addosso. “Forse farò un calendario. Io la nudità non la vedo in una maniera morbosa. Io penso che i corpi siano corpi, che siano tutti belli e rappresentino l’identità della persona”, ha raccontato alla conduttrice Francesca Fialdini con cui ha dato vita ad una piacevole conversazione durante la quale, senza maschere e senza filtri, la cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2021 ed è attualmente insegnante della scuola di Amici, ha ammesso di aver ceduto al fascino del ritocchino per piacersi di più.

ARISA E IL RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO

Per Arisa, il percorso per accettare il proprio corpo e vedersi bella, è stato lungo come ha raccontato lei stessa ai microfoni di Francesca Fialdini. “Dopo un lungo periodo di riflessione sul mio aspetto fisico e dopo tante infiltrazioni di acido ialuronico, dopo il 31 agosto sono tornata a casa e sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero, magari qualcos’altro lo rifarò, ma volevo vedere come sarebbe stata la mia faccia a 38 anni, mi volevo riappropriare della mia persona“, ha spiegato la cantante che, a 38 anni, si sente serena con il proprio corpo. Qualora le dovessero proporre un calendario, dunque, Arisa potrebbe anche accettare l’offerta. “Io oggi non so dove sto andando, ma mi succedono sempre cose bellissime. Nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, sono stata condizionata tanto in passato, ma ho capito che bisogno avere fiducia nel futuro”, ha concluso.



