Arisa cerca marito su Instagram, la piccata reazione dell’ex Andrea Di Carlo/ “Se potessi parlare…”

Arisa, l’appello social per cercare marito: la reazione dell’ex Andrea di Carlo

Negli ultimi giorni Arisa è diventata decisamente di tendenza sui social, per via degli scatti senza veli condivisi su Instagram. Ad essi ha allegato anche un appello social, aprendo le “candidature” per la ricerca dell’uomo perfetto, che rispecchi determinati canoni. In molti hanno commentato lo strano post social della cantante, compresa Madame, che però, di contro, ha ricevuto una risposta tutt’altro che amichevole dalla collega. Ma l’attenzione nelle ultime ore si è spostata sulla reazione di un’illustre ex di Arisa: il manager Andrea Di Carlo.

La loro relazione ha raggiunto i titoli di coda nel 2021 e, da quel momento, il cuore della cantante è sempre rimasto sentimentalmente libero. Tuttavia, a fare rumore, è il commento via Instagram stories dell’ex fidanzato, che ha reagito alle foto senza veli della cantante (e soprattutto al suo appello via social) con alcune allusioni choc sul suo privato.

Andrea Di Carlo choc su Arisa: “Lei lo cerca alfa ma…“

“Lei lo cerca alfa ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. #sepotessiparlaredirequellochehovisto. Bocca mia taci“, ha scritto Andrea Di Carlo sulle Instagram stories, condividendo il link di un articolo riferito al post di Arisa e allo screzio social con Madame. L’ex fidanzato sembra dunque alludere ad alcuni intimi e personali dettagli della vita privata di Arisa, con tanto di freno per non incappare in ulteriori dichiarazioni sulla ex. Cosa avrebbe da dire il manager sulla vita sessuale della ex?

Intanto il post di Arisa continua a ricevere like e commenti. L’appello social per trovare il suo uomo ideale contiene requisiti specifici, ben evidenziati nel post: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie“.













