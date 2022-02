Arisa, chi è e l’amore/ “Ho paura che chi sta con me si innamori di un’altra…”. Duetto con Aka7even

ARISA, OGGI DUETTO CON AKA7EVEN

Aka7even e Arisa pronti ad incantare il pubblico dell’Ariston questa sera, venerdì 4 febbraio, in occasione della gara cover al Festival di Sanremo 2022. Il giovanissimo cantante di scuola Amici ha scelto un partner di tutto rispetto per questo importantissimo appuntamento, vale a dire Arisa, una delle voci più melodiche e originali del panorama musicale italiano. La coppia ha optato per il brano Cambiare, di Alex Baroni, “una canzone con cui sono sono cresciuto” ha raccontato Aka7even. Al suo fianco, dunque, ci sarà Arisa, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle. Chissà che la sua vicinanza non gli porti fortuna.

Di sicuro è un ritorno particolare per Arisa, che è stata esclusa da quest’edizione come concorrente in gara. Il giovane talento ammette di aver tanto da apprendere da Arisa, una cantante che ha tutta la sua stima e che ha preso parte all’edizione di Amici, in veste di insegnante, quando lui era concorrente. Da Canale 5 a Raiuno, Aka7even ed Arisa si incontrano ancora: “Lei è una persona che ammiro tantissimo come artista e come persona”.

ARISA, CHI È: LE FORME DELL’AMORE

Una cosa è sicura: Arisa si sente rinata. “Ho iniziato a prendere le misure. Da sola non è impossibile, è sicuramente più difficile, ma se ti impegni, è possibile fare delle cose e forse farle anche meglio, senza avere intermediari e chi deve decidere per te chi sei tu“, ha raccontato nei giorni scorsi a FQ Magazine. Parlando di amore, invece, ha affrontato il tema dell’amore libero e delle coppie aperte: “Non dico che sia successo a me, ma eventualmente credo che se ci si ama, le cose è sempre meglio farle insieme: formare un nucleo di due persone che è come se diventasse una persona sola e che ha a che fare con gli altri. Se ognuno si fa semplicemente la sua vita, non condivido. Divertirsi ok, ma insieme“.

Le letture dell’amore sono diverse, di certo non deve diventare oppressivo per Arisa: “Io lo devo imparare. Io ho paura che la persona che sta con me si possa innamorare di qualcun altro, che mi possa togliere il mio “posticino”, la condizione di “persona preferita” per me è importante, quel legame di esclusività che ci differenzia da tutti gli altri legami che potremmo avere con il resto del mondo“.



