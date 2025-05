La carriera di Arisa è cominciata quando, da giovanissima, ha preso parte al concorso SanremoLab, tentando la fortuna e riuscendo nell’impresa di approdare sul palco dell’Ariston. L’anno successivo, infatti, la cantante nata a Genova ha preso parte alle Nuove Proposte del 59° Festival di Sanremo con un brano che negli anni a seguire avrebbe ottenuto un gran successo: “Sincerità”. Facendo un salto nel passato, Arisa è nata a Genova ma è cresciuta in provincia di Potenza, da dove la sua famiglia viene. Il suo nome, Rosalba, non è stato scelto dalla cantante per sfondare nel mondo della musica: ha infatti deciso di chiamarsi Arisa facendo un acronimo delle iniziali nei nomi dei suoi familiari. Antonio, Rosalia, Isabella, Sabrina e Assunta: è venuto fuori così il nome Arisa, con il quale la giovane artista è diventata famosa.

Ben prima di Sanremo nel 2009, la cantante aveva tentato la fortuna. Aveva infatti partecipato, quando aveva solo 4 anni, ad un concorso canoro di Pignola. Negli anni delle superiori, Arisa ha svolto tanti lavori per mettere da parte qualche soldo: parrucchiera, donna delle pulizie, barista, baby sitter e tanto altro, senza mai però abbandonare la musica. Ha partecipato, negli anni, ad una serie di concorsi canori ma nel 2008 è arrivata la grande occasione con SanremoLab e con, l’anno successivo, la partecipazione al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Per diversi anni, Arisa ha collaborato con Giuseppe Anastasi, suo ex fidanzato, scrivendo insieme vari brani. Tra questi appunto anche “Sincerità” che oltre ad aver trionfato tra le nuove proposte ha anche vinto il premio della critica Mia Martini. Nel 2014, Arisa ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, vincendo con “Controvento”. Nella sua carriera, dunque, anche una vittoria del leone d’oro sul palco dell’Ariston.

Arisa, chi è: “Mi sono sentita impotente”

Arisa ha più volte parlato di sé, descrivendosi come una persona normale che ha ottenuto un successo straordinario. Una definizione umile che descrive al meglio l’autenticità di Arisa. “Sono una persona normale che ha avuto un percorso straordinario” ha raccontato la cantante originaria della provincia di Potenza. La cantante, inoltre, non ha mai nascosto di aver sofferto, in alcuni frangenti della vita, la sua estrema normalità: “Spesso mi sono sentita disarmata e impotente di fronte alla mia normalità. Devi essere centrata, non passare la vita pensando di piacere a qualcuno” ha raccontato a Repubblica. Una normalità che, nonostante tutto, l’ha resa ciò che è.