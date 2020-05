Arisa, chi è il fidanzato?/ Bello, friuliano, pronto per le nozze! Lorenzo Zambelli..

Pubblicità

Chi è il fidanzato di Arisa? Sulla questione vige il silenzio più assordante. La cantante condivide tutti con i suoi fan dalle malattie alle parrucche per capelli, ma sui suoi fidanzati vige sempre il silenzio come in questo caso in cui si continua a parlare di un misterioso fidanzato ma senza averne ancora conferma. Fatto sta che in quarantena, almeno le fonti social, Arisa sia rimasta rinchiusa in casa da sola con nemmeno l’ombra di un fidanzato anche se, fino a qualche tempo fa, si parlava di un giovane friuliano nella sua vita. Lei stessa aveva parlato di questa presunta nuova fiamma nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove tornerà oggi, parlando di un “bellissimo fondoschiena, molto particolare”. E Lorenzo Zambelli? Per anni si è parlato della relazione tra lei e quello che possiamo definire il suo manager.

CHI E’ IL FIDANZATO DI ARISA?

Per molto tempo si è parlato della loro relazione lunga dieci anni e hanno chiuso nel 2016 anche se i motivi di questa decisione sono sempre rimasti privati pur ammettendo che il loro legame era comunque rimasto solido e forte. Forse troppo visto che poco dopo sono tornati insieme ma poi per lasciarsi ancora. Ospite de La mia passione, la cantante aveva parlato del grande amore per Zambelli rivelando: “Io l’ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio”. Il loro legame sembra davvero ancora tangibile ma Arisa si è detta pronta comunque ad andare avanti formando una famiglia e avendo dei figli forse proprio con questo nuovo, misterioso, amore?



