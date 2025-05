È arrivata inaspettata, qualche settimana fa, la notizia della rottura di Arisa con il suo ex fidanzato Walter Ricci, con il quale sembrava aver trovato la serenità tanto attesa. Una storia d’amore fugace la loro, durata appena qualche mese, che si è infranta contro aspettative mal riposte. La cantante, originaria della Basilicata (ma nata a Genova nel 1982), con la sua musica canta l’amore: tema con il quale ha vinto due Sanremo, il primo tra le nuove proposte nel 2009 e il secondo nel 2014 tra i “big”: eppure lei, in amore, è stata fino ad oggi molto sfortunata, per sua stessa ammissione. La cantante è stata legata per diverso tempo al paroliere e autore di testi Giuseppe Anastasi, che ha lavorato con lei per diversi brani. Una storia che si è poi conclusa. Da lì, Arisa ha tentato di trovare l’uomo della sua vita, ma non ci è riuscita.

Arisa, chi è: gli esordi e il successo a Sanremo/ "Persona normale con un percorso straordinario"

La cantante lucana, infatti, non ha mai nascosto di volere una famiglia. Provenendo a sua volta da un nucleo familiare molto unito, dove l’amore è tutto, lei vorrebbe mettere su famiglia e avere dei bambini ma non è ancora riuscita a trovare ciò che cerca. Ma come mai la storia tra Arisa e Walter Ricci, il suo ultimo fidanzato, è finita anzitempo? “Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente” aveva raccontato lei. Eppure secondo Arisa il motivo è diverso: a detta della cantante, infatti, Walter si sarebbe innamorato del suo personaggio e non di lei. Una ragazza dolcissima con tanta voglia di innamorarsi, come ha più volte affermato anche pubblicamente.

Walter Ricci, ex fidanzato di Arisa: perché è finita/ "Innamorato del mio personaggio"

Arisa, il litigio con Paola Iezzi: “Incomprensioni”

Di recente si è fatto un gran parlare di Arisa anche in merito ad un’intervista di Paola Iezzi a “Belve”, nella quale la cantante è tornata su un litigio via social del 2023 con Rosalba. A detta di Paola, tra loro si è creata “una grande incomprensione” e gradirebbe una telefonata con la collega per chiarire il tutto. Una chiamata che arriverà oppure no? Arisa è sempre stata molto aperta ma anche ferma sulle sue posizioni: chissà però che non possa cambiare idea.