Nata nel 1982 a Genova ma cresciuta a Pignola, il paese di origine della sua famiglia in provincia di Potenza, Arisa ha cominciato la sua carriera da giovanissima, prendendo parte al suo primo concorso musicale quando aveva appena quattro anni, cantando “Fatti mandare dalla mamma” di Gianni Morandi. Appassionata di musica, Arisa – che ha scelto questo nome d’arte poiché acronimo dei nomi della sua famiglia – ha continuato a cantare anche quando ha svolto mestieri come parrucchiera, baby sitter, donna delle pulizie e altri ancora.

Tra un mestiere e un altro, Arisa ha continuato dunque ad inseguire il suo sogno, prendendo parte nel 2008 al concorso canoro SanremoLab, vincendolo e prendendo parte così al Festival di Sanremo tra le nuove proposte. Per l’occasione Arisa ha portato il brano “Sincerità”, scritto per lei anche da Giuseppe Anastasi, il suo fidanzato di allora. Una canzone, la sua, che si è classificata al primo posto e che le ha permesso di vincere il Premio della Critica “Mia Martini”. Immediata la popolarità di Arisa, che da quel Festival di Sanremo non si è più fermata.

Lo scorso anno Arisa è stata fidanzata con il musicista Walter Ricci per circa 9 mesi. L’amore sarebbe scoppiato in aeroporto, a Palermo, ma sarebbe finito qualche mese dopo. Il motivo? Secondo lui, la volontà di concentrarsi ognuno sulla rispettiva carriera e dunque di pensare solo alla musica. Secondo lei, invece, Ricci sarebbe stato innamorato del suo personaggio e per questo avrebbe deciso di chiudere quella storia d’amore. Secondo rumors, però, tra i due sarebbe scoppiata di nuovo la passione: la coppia è stata infatti avvistata insieme. Chissà, dunque, che i due non abbiano deciso di ricominciare la loro storia: con lui, Arisa potrebbe essere pronta a realizzare il suo sogno di una famiglia.