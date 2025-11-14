Arisa, chi è la cantante lucana? Il successo nel 2009 con Sincerità a Sanremo tra le Nuove Proposte. Poi da lì una carriera in crescendo

Arisa, chi è: il successo a Sanremo con Sincerità

Nata a Genova da una famiglia di origini lucane, Arisa ha cominciato la sua scalata nel mondo della musica quando nel 2008 ha vinto il concorso SanremoLab, ottenendo la possibilità di prendere parte l’anno successivo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, arrivando a vincere la sezione con Sincerità, uno dei suoi brani più iconici. L’artista ha poi preso parte nel 2012 tra i big, classificandosi seconda con La Notte, e ancora nel 2014 vincendo la competizione con Controvento.

Un percorso dunque di grande successo per Arisa nella kermesse musicale, che non è però l’unico della sua carriera, nel corso della quale ha pubblicato dieci album e vinto numerosi riconoscimenti. Non sono mancati, per l’artista lucana, neppure i ruoli televisivi: Arisa è diventata più avanti anche giudice di X Factor, nella quinta, sesta e decima edizione e dal 2023 è invece uno dei coach di The Voice, nelle sue tre declinazioni, kids, senior e generation. Nel corso del programma ha dato modo di far conoscere ai telespettatori un lato nuovo e più inedito di sé, privo di filtri.

Arisa, chi è: “Vorrei essere meno sensibile”

Raccontandosi a Verissimo, Arisa ha rivelato qual è il suo rapporto con le persone a lei vicino in questo momento della sua vita: “Io non chiedo aiuto, chiedo consigli. E lo faccio con gli amici, con le persone che lavorano con me. Con i miei genitori non tanto perché loro subiscono molto il mio stato d’animo, se io sono preoccupata, loro sono disperati” ha rivelato. Arisa, ancora, si è detta “molto sensibile”: “Ho preso questo lato da mia madre. Spesso vorrei anestetizzarmi perché è brutto provare dolore. Le delusioni mi fanno stare molto male. In età adulta mi hanno fatto stare male gli amori” ha confessato l’artista a Silvia Toffanin.

