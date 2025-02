Questa sera sul palco dell’Ariston vedremo anche Arisa, pronta a duettare nella serata delle cover con Irama. L’artista classe 1982, nata a Genova, nonostante la giovane età ha già ottenuto importanti successi, vincendo sia con le Nuove Proposte nel 2009 e poi nel 2014 tra i big con la sua “Controvento”. Una carriera molto ricca, dunque, per l’artista la cui famiglia deriva dalla provincia di Potenza. Ma cosa sappiamo di lei, che vada oltre la sua carriera? Arisa è nota per aver parlato spesso durante gli ultimi anni della sua vita sentimentale.

La cantante, infatti, ha sofferto molto per amore e per questa ragione ha sempre spiegato di non vedere l’ora di innamorarsi di nuovo e questa volta, magari, senza drammi né grandi dolori. La stessa Arisa è arrivata anche a lanciare appelli sui social per trovare l’amore: il suo sogno, mai nascosto, è quello di crearsi una famiglia e avere magari anche dei figli. Negli ultimi anni in molti l’hanno sognata al fianco di Clementino, suo compagno di giuria in “The Voice”: tra i due sembra esserci un affiatamento particolare ma l’amore, si sa, è un’altra cosa.

Chi è Arisa: l’amore ritrovato con Walter Ricci. “Ma non voglio rimanerci male”

E proprio l’amore, Rosalba Pippa, in arte Arisa, lo avrebbe trovato con il musicista Walter Ricci, con il quale ha ufficializzato la sua relazione in estate. Una storia che sembra procedere tra alti e bassi: la stessa Arisa non si è voluta sbilanciare, non lanciandosi in voli pindarici che rischiano solo di farle male. Per questa ragione, nel corso di un’intervista a Vanity Fair, si è detta “abbastanza innamorata”. Come raccontato proprio da lei, seppur non voglia aver più paura dei suoi sentimenti, non vuole neppure rimanerci male.

Nonostante spesso la vita non sia stata benevola con lei sul lato sentimentale, Arisa spera ancora di aver trovato il grande amore. “Mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia. I miei genitori si amano da anni, hanno litigato tutta la vita ma si sono sempre sostenuti. Io credo nell’amore per sempre” ha raccontato a Vanity Fair. Ci riuscirà con Walter Ricci? Lo scopriremo…