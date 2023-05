Arisa choc: “Non parteciperò ai Pride di Milano e Roma…”/ “Ricevo solo insulti!”

Arisa, non si placano le critiche dopo la sua intervista a La Confessione

Il coraggio di esporsi per i personaggi pubblici implica chiaramente una buona dose di rischio, soprattutto quando si affrontano tematiche delicate. Negli ultimi giorni ha avuto modo di constatarlo, suo malgrado, Arisa; la cantante – in una recente intervista a La Confessione – si è lasciata andare ad alcune considerazioni sull’attuale condizione politica-social ma qualcosa ha scatenato l’ira del web. Nello specifico, l’artista ha voluto sottolineare una certa stima nei confronti di Giorgia Meloni; questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso con fiumi di critiche arrivate soprattutto sui social.

Arisa, tra le tante cose, è stata accusata di ipocrisia e “tradimento” nei confronti della comunità LGBTQ+. La cantante è infatti un simbolo per la comunità da diversi anni e le sue parole di stima nei confronti di Giorgia Meloni sono state poco apprezzate. Inutile sottolineare quanto siano ingiuste le offese e ingiurie che la giovane ha dovuto subire in questi giorni sui vari profili social, semplicemente per un paio di frasi amplificate dal giudizio della rete. In ogni caso, Arisa è arrivata nelle ultime ore ad una scelta drastica in vista della sua duplice partecipazione al Pride; prima a Milano e poi a Roma.

Arisa, la sofferta decisione annunciata su Instagram: “Mi hanno consigliato di non presentarmi al Pride…”

“Oggi al mio manager è stato consigliato da parte degli organizzatori di non presentarmi al Pride di Milano a causa dell’ipotesi che alcuni membri della comunità possano in qualche modo mettermi in imbarazzo“. Queste le parole di Arisa scritte su Instagram qualche ora fa, annunciando con sconforto la sua “costretta” assenza alla manifestazione. “Io sarei venuta volentieri, però se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò anche al Pride di Roma“. Continua così il messaggio di Arisa su Instagram, che con evidente dispiacere si dice costretta a declinare anche l’appuntamento con il Pride previsto nella Capitale.

Arisa non sarà dunque tra gli ospiti del prossimo Pride di Milano e, stando alle sue parole, è probabile che mancherà anche all'evento che si terrà qualche giorno dopo a Roma. L'ondata di critiche dopo le dichiarazioni su Giorgia Meloni stanno dunque mettendo in seria difficoltà la cantante, che già in altre occasioni negli scorsi giorni si è detta dispiaciuta e sconfortata per come siano state mal interpretate le sue parole. Anche nel post pubblicato su Instagram, ha voluto però mandare un messaggio agli hater più feroci, mettendo in evidenza anche quanto sia provata dall'odio ricevuto. "La diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita… Non condannate la gente che non la pensa esattamente come voi!"











