Arisa choc “Rinuncio all’amore perché…”/ “Vorrei avere un figlio, meglio senza un compagno”

Arisa e le difficoltà sul fronte sentimentale: “Ci rinuncio all’amore“

La difficoltà di trovare il vero amore è al centro di un’intima intervista rilasciata da Arisa al settimanale Oggi. La cantante si è abbandonata alle confessioni sulla ricerca di un sentimento forte, al quale tuttavia vorrebbe ormai rinunciare. Reduce dalla fine della relazione con il ballerino Vito Coppola, suo partner di danza nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, l’artista pare ormai rassegnata e confessa con un filo di amarezza: “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato“.

Arisa: "Sono dimagrita, nessuna dieta"/ "Ho vissuto amore che tutti volevano, ma io…"

A seguire parla della sua ultima storia d’amore che, purtroppo, non è andata a buon fine. Non cita espressamente il nome di Vito Coppola, tuttavia le sue parole sembrano ricondotte proprio al maestro di ballo: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami“.

Arisa, la dieta: com'è dimagrita la cantante e perchè/ Trasformazione incredibile

Arisa, il desiderio di maternità a una condizione: “Meglio senza un compagno“

Nonostante le difficoltà di credere nell’amore, Arisa parla del desiderio di maternità, senza però alcun uomo al suo fianco. A Oggi la cantante confessa di volere un figlio, ma preferibilmente ad una condizione: “Penso sarebbe meglio senza un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli“.

Arisa torna dalla sua "amata Maria"/ Ad Amici 22 anche Emanuel Lo

La cantante, infine, specifica come il suo interesse sia indirizzato solo agli uomini, escludendo di fatto ogni possibile relazione con una donna. Da sempre portavoce dei diritti della comunità LGBTQ+, Arisa spiega: “E dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA