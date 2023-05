Arisa choc: “Sono andata in terapia. Ho avuto tanti cedimenti”/ “Chi oggi non mi capisce? Caz*i loro!”

Arisa si racconta: “Sono più cosciente rispetto al passato. Chi non mi capisce? Caz*i loro!”

Arisa ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale ha non solo rivelato di essere single, ma ha anche approfondito alcuni aspetti personali e delicati del suo privato. La cantante si è detta “più cosciente” rispetto al passato, ammettendo di essere riuscita negli anni ad accettarsi.

“Non è così difficile, bisogna solo fare un bagno di umiltà, bisogna dirsi: ‘Ok, esiste Emily Ratajkowski e non sarò mai lei, esiste Maria Callas e non sarò mai lei, ma io sono io ed è qualcosa’”, ha spiegato Arisa, rivelando di aver imparato a gestire anche le critiche sui social: “L’importante è il giudizio che hai tu di te stesso, se quella o quelle persone continuano a non capirti, ca**i loro”, le sue parole in merito.

Arisa e il percorso di terapia: “Ci sono andata non per me stessa ma per gli altri”

Arisa non ha fatto mistero di aver avuto “tanti cedimenti” nel corso della sua vita, e di aver effettuato anche un percorso di terapia presso degli psicologi: “Quando mi sono accorta che non ero in bolla, ci sono andata: non per me stessa, ma per gli altri.”, ha raccontato la cantante. E ancora: “Ognuno sta bene nella sua ottusità, ma se provochi un disagio agli altri ti metti in discussione.”

Un percorso che è servito molto ad Arisa, come lei stessa ha poi sottolineato nel corso dell’intervista al settimanale di Alfonso Signorini: “Ho capito un sacco di cose, meccanismi della mia infanzia, la paura dell’abbandono, il possesso… Ora è la prima volta dopo tanto che non ho un fidanzato e sto facendo un’esperienza conoscitiva nei miei confronti.” ha quindi concluso.

