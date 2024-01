Arisa choc sui social: “Mio nonno aveva prestazioni abbastanza…”/ La madre si infuria, il video è virale

Arisa pubblica un video e poi lo cancella: la madre si infuria!

Arisa, il 30 dicembre, è tornata al centro del gossip per aver condiviso alcuni video dal contenuto piuttosto particolare e successivamente rimossi. Ma cosa è successo, di cosa si tratta? Tutto è iniziato con il desiderio della cantante di condividere una vecchia tradizione di famiglia: consumare uova crude al mattino.

Arisa/ Da Ballando con le Stelle a The Voice, tra delusioni e sogni infranti: "Ho capito tante cose..."

Da un innocente consiglio, però, l’artista è passata ad argomenti molti più ‘spinti’: “Nella mia famiglia ogni mattina ne viene mangiata una, sono una vera prelibatezza. Ma mio nonno addirittura ne mangiava due e dice che aveva delle prestazioni anche abbastanza…” L’ex insegnate di Amici è stata interrotta dalle urla della madre che le ha intimato di non proseguire il discorso. La situazione è però degenerata.

Arisa è fidanzata?/ "Sto ancora cercando marito! Ho tanti pretendenti ma per selezionarli ci vuole tempo"

Arisa e il ‘video- gate’: al web non sfugge nulla!

L’ex insegnate di Amici, infatti, dopo aver alluso alle prestazioni sessuali del nonno è stata prontamente rimproverata dalla madre che le ha intimato di smettere: “Eh mamma, scusa ma devo dire tutto” ha replicato la cantante. Pochi istanti dopo, i video in questione sono stati rimossi ma il web aveva già carpito la maggior parte dei dialoghi tra l’artista e la madre.

Alcuni utenti, infatti, hanno ricondiviso il video in questione su Tik Tok rendendolo virale. Nell’ultima parte si sente la cantante dire: “Ma le uova della gallina escono dal c**o o dalla pa**ta?” Immediata la risposta della madre dell’artista: “No, hanno solo un buco!“. Il web si è divertito, ma non tutti hanno apprezzato i toni e gli argomenti trattati dalla cantante nel video. Arriverà una spiegazione più dettagliata dalla diretta interessata? Non rimane che attendere.

Arisa: "Sono lusingata dalle avances di Rocco Siffredi"/ "Girare un porno con lui? Non lo farei mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA