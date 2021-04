Arisa con i baffi ad Amici 2021: “Mi sentivo anche maschio”/ Zerbi “Mi fai sess*”

Perché Arisa indossa i baffi ad Amici 2021? La nuova puntata del serale ha inizio proprio con la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa e, di fronte alla cantante con un paio di lunghi baffi neri, Maria De Filippi non ha potuto non chiederle spiegazione. “Prima di tutto le estetiste sono tutte chiuse!” ha esordito, con ironia, Arisa, per poi spiegare il motivo di salire sul palco con i baffi “Ero un pochi in forse questa mattina, mi sentivo un po’ maschio, un po’ una femmina, ho deciso di non scegliere. Viva il genere umano!” ha dichiarato la cantante, portando dunque al serale un esempio di genderfluid, argomento di cui tanto si sta discutendo negli ultimi tempi.

Maria De Filippi si complimenta con Arisa “Tutto giusto!”, poi parte ufficialmente la gara del terzo serale di Amici. Arisa e Lorella decidono di sfidare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è proprio il coach a fare una battuta sui baffi della cantante-rivale. “Con questo baffo da sparviero mi fai un certo sess*!” dichiara infatti Zerbi ad Arisa. “Ormai questa cosa tra noi è diventata nazionale, anche la mia estetista è efferata contro di te!” ha detto invece Arisa.

