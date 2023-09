Arisa, confermata a The Voice Kids dopo gli scatti “hot” sui social/ Arriva una nuova intervista a Belve

Arisa senza veli sui social: nessuna ripercussione sul futuro in Rai

Nelle ultime settimane, soprattutto in rete, Arisa è stata probabilmente mattatrice dal punto di vista della risonanza e delle discussioni derivate da alcune sue scelte. La cantante ha infatti postato alcuni scatti bollenti attraverso i propri profili social, con tanto di didascalia ambigue ma chiaramente autoironiche. Non tutti però godono dello stesso livello di comprendonio e c’è chi ha preso fin troppo sul serio le parole dell’ex docente di Amici di Maria De Filippi.

Gli scatti “hot” di Arisa erano corredati da una sorta di annuncio d’amore: la cantante – in sintesi – si era detta in cerca di un compagno che rispecchiasse però determinati canoni da lei prescelti. Come però anticipato, era ed è palese il suo intento ironico e scherzoso; l’attitudine della giovane artista non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Il mondo dei social, abituato a travisare, è stato però terreno di scontro tra chi ha preso sul serio l’iniziativa di Arisa e chi invece, prontamente, si è schierato in sua difesa.

Le foto “spinte” pubblicate da Arisa sui social – come spiega il settimanale Oggi – avrebbero potuto avere delle ripercussioni anche dal punto di vista professionale. La cantante è stata infatti ingaggiata come giudice per la prossima edizione di The Voice Kids – condotta da Antonella Clerici – prossimamente in onda sulla Rai. Pare i vertici della rete non abbiano gradito particolarmente gli scatti di Arisa, ma la sua posizione per il programma non sarebbe in discussione.

A quanto pare – sempre stando a quanto riporta il settimanale – si sarebbe aperto anche un nuovo scenario per Arisa in relazione al mondo televisivo, sempre sponda Rai. La cantante potrebbe infatti ripetere l’esperienza dell’intervista a tu per tu con Francesca Fagnani a Belve. L’artista proverà dunque nuovamente l’ebbrezza di essere incalzata con acume e indole diretta dalla giornalista, e chissà che non emergano nuovi retroscena e curiosità sulla vita di Arisa.

