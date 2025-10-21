Arisa, confessione choc: "Amore tossico? Mi è capitato", sarà in gara al Festival di Sanremo 2026? "Proposto un brano, ci spero"

Arisa spiazza: “Amore tossico? A me è capitato”, confessione choc

Il 17 ottobre 2025 è uscito il nuovo singolo di Arisa dal titolo Nuvole e la cantante ha rilasciato diverse interviste in cui ha spiegato di cosa tratta il suo brano. La canzone esplora il percorso di un amore che lascia cicatrici, ma che, attraverso la sofferenza, porta a una rinascita interiore. Parla di una relazione distruttiva e di una donna che solo con coraggio riesce a trasformare il dolore in opportunità e rialzarsi. Racconta di un vero e proprio amore tossico ed Arisa ha confessato di aver attinto anche della sue vicende personali.

Si è lasciata andare alle confessioni choc Arisa, nell’intervista concessa a SuperGuida.tv che ha rivelato che sebbene lei non abbia mai vissuta una relazione al limite e pericolosa ha comunque dovuto affrontare situazioni spiacevoli: “A me è capitato di vivere delle storie che un po’ mi hanno messa in discussione e questo è accaduto anche quando mi sentivo un po’ giù dal punto di vista emotivo. Ho anche imparato molto, l’importante però è che siano un ricordo”. E subito dopo ha voluto lanciare un appello per chi si trova in meccanismi pericolosi: “Spero che le persone che provino un amore tossico si accorgano del dolore che provoca.”

Arisa in gara al Festival di Sanremo 2026? “Ho proposto brano e ci spero”

Durante l’intervista spazio ha avuto anche la carriera di Rosalba Pippa, vero nome della cantante, strettamente legata al palco dell’Ariston dal quale manca da più di cinque. Il prossimo anno sarà la volta buona che Arisa sarà in gara al Festival di Sanremo 2025, secondo rumor e indiscrezioni non è escluso il suo ritorno e la stessa cantante ha confessato di volerci tornare: “Ci spero, ho proposto un brano e sarebbe un sogno dare luce al mio nuovo progetto attraverso Sanremo. Vediamo cosa succede” Ed a proposito di sogni, la cantante ha concluso l’intervista rivelando con quale artista vorrebbe collaborare: Laura Pausini che ha definito una grande donna oltre che una grande artista e vorrebbe lavorare con lei.