Arisa/ Dai chili di troppo ai capelli rasati: “Esagero sempre… poi mollo!”

“Esagero sempre con una cosa, poi mollo”, con queste parole Arisa inizia il suo sfogo social in risposta a tutti coloro che in questi giorni la stanno inondando di polemiche e di commenti negativi per via dei suoi “colpi di testa”. La prima novità è arrivata nei giorni scorsi quando si è mostrata sui social con un nuovo look che ha previsto al completa rasatura dei capelli. Già con questa sua uscita, il pubblico non solo è rimasto colpito dalla sua scelta ma anche dalla risposta con la quale ha voluto mettere tutti a tacere: “Mi raso da quando avevo 22 anni. Se non ti piaccio, prova ad armami per quello che sono dentro. E prova a fare così con tutte le persone che incontri….. Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”. A quanto pare l’artista soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo denominato tricotillomania, che porta a strapparsi i capelli involontariamente per via dello stress e per questo ha deciso di continuare a tenerli corti e rasati.

LO SFOGO DI ARISA SUI CHILI DI TROPPO…

La novità del giorno, però, non riguarda i capelli ma il peso e i chili di troppo che sta sfoggiando in questo periodo. Telefono alla mano, Arisa ha pensato bene di condividere con i fan questo suo modo di “esagerare con un cosa” e poi, quando è stufa, di mollare per un po’. Lo stesso è stato per la dieta. Dopo un periodo di regime alimentare austero, alla fine ha deciso di mollare un po’ e per questo ha preso oltre dieci chili: “ Io esagero sempre in una cosa sola – spiega la cantante – che poi mollo per sfinimento. Vi capita. Ecco un esempio, riguarda la dieta. Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi Bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile….mi passano davanti pizze, pizzette, dolci e dico sempre “no grazie, preferisco il pollo lesso”. Arisa ha poi mostrato anche la foto del prima e del dopo definendosi una Bridget Jones sulla cyclette… si rimetterà in forma dopo questo periodo di “relax”?

