Arisa, dalla foto hot su Instagram allo scatto con Nika Paris/ Le ultime ‘uscite’ della cantante

Arisa lo scatto nuda per “cercare marito”: la frecciata dell’ex Andrea Di Carlo

Questo è un periodo piuttosto turbolento per Arisa, finita spesso nel vortice del gossip per alcune sue ‘uscite’ sui social. Lo scatto nuda su Instagram della cantante è sulla bocca di tutti; in molti hanno risposto ironicamente, altri invece non le hanno risparmiato frecciate.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” scriveva l’autrice di Sincerità su Instagram. Alcuni giorni dopo, è arrivata piccata la frecciata dell’ex Andrea Di Carlo: “Lei lo cerca alfa ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. #sepotessiparlaredirequellochehovisto. Bocca mia taci”.

L’artista e lo scatto ironico con Nika Paris: “Se sposassi lei”

Arisa, dopo aver posato senza veli sui social, è stata sommersa dalle critiche nonostante il messaggio voleva essere ironico. In molti, però, hanno preso con molta serietà la provocazione dell’artista, e l’hanno spesso pungolata con commenti piuttosto pesanti. Le foto con pose sensuali sono ancora oggi motivo di discussione sui social, tra chi si appella al “buon gusto” e a una morale sempre più “politicamente corretta”.

In ogni caso, la cantante dopo il post “in cerca di marito” è tornata al centro del gossip con un nuovo scatto. Nella foto, il talento si mostra insieme a Nika Paris e dichiara: “E se sposassi lei?“. L’ex insegnante di Amici ha, dunque, voluto ribadire la natura fortemente ironica degli ultimi post social condivisi che tanto hanno fatto discutere.

