Arisa, dalla parrucca ai capelli rasati/ Foto, “Non sono come mi vuoi”: è polemica!

“Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli”. Ad annunciarlo alcuni giorni fa è stata Arisa, pubblicando una foto su Instagram con lunghi capelli castani, una parrucca appunto. “Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”, ha poi aggiunto la cantante, conquistando migliaia di like nel suo nuovo look. C’è però chi ha avuto da ridire su questa scelta: qualche fan l’ha accusata di non accettarsi e di conformarsi ai canoni di bellezza “che vogliono importi”. Ma ecco che, solo poco dopo, Arisa è tornata sui suoi passi, pubblicando uno scatto che la ritrova senza parrucca e con i capelli completamente rasati.

Arisa toglie la parrucca: “Io sono questa, che tu lo voglia o no!”

Due giorni dopo la foto con la parrucca, Arisa l’ha tolta e ha spiegato: “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. – così ha aggiunto – Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no.” Un messaggio anche per tutte coloro che non si accettano: “tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchier d’acqua, CORAGGIO TIPE”, ha così concluso Arisa.



